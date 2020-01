Das ganze Land feiert in Wulkow

Wulkow

Als er zum ersten Mal davon hörte, dass sein Nachbarort Wulkow in diesem Jahr eine der größten Feste des Landes Brandenburg ausrichten wird, war Nietwerders Ortsvorsteher Wolfram Hände im ersten Moment ein bisschen unwohl.

Auch Nietwerder will in diesem Jahr groß feiern. Auch Nietwerder hatte sich einen Termin im September ausgesucht und auch Nietwerder hofft auf Unterstützung aus Neuruppin.

Nietwerder darf eine Woche vor den Nachbarn in Wulkow feiern

Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde und der Wulkower Landwirt Sven Deter als Chef des Kreisbauernverbandes haben es aber geschafft, Wolfram Händel zu beruhigen. Wenn Wulkow das große Dorf- und Landeserntefest 2020 ausrichtet, dann findet erst nach der 600-Jahr-Feier in Nietwerder statt. Und die 10.000 Euro, die sich Nietwerder als Zuschuss für das Fest erhofft hat, soll der Neuruppiner Ortsteil auch auf jeden Fall bekommen.

Der Wulkower Landwirt Sven Deter hatte sich sehr dafür eingesetzt, das Landesfest 2020 nach Ostprignitz-Ruppin zu holen. Deter ist Chef des Kreisbauernverbandes und Vizepräsident im Landesbauernverband. Quelle: Reyk Grunow

Obwohl sich alle Beteiligten bemüht haben, die Botschaft unter der Decke zu halten, ist es in dieser Woche schon durchgesickert: Wulkow wird tatsächlich in diesem Jahr das Erntefest des Landes ausrichten. Ministerpräsident Dietmar Woidke will die Nachricht eigentlich erst am Montag auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin bekannt geben. Die Staatskanzlei in Potsdam hat sie allerdings schon vorab per Pressemitteilung verbreitet.

Details zum Erntefest des Landes werden erst später verraten

Details zu dem, was am 12. September in Wulkow geplant ist, will aber noch niemand verraten. Wulkows Ortsvorsteherin Janett Mussel ist für Nachfragen nicht zu erreichen, die Stadt Neuruppin verweist auf ein Stillhalteabkommen mit dem Land und auch Cheforganisator Sven Deter blockt noch alle Anfragen ab.

Nur Vize-Landrat Werner Nüse gratuliert den Wulkowern schon mal vorab. „Mit der Auswahl von Wulkow ist ein Volltreffer gelungen. Mit seinem dörflichen Charakter sowie unterschiedlichen landwirtschaftlichen Betrieben ist dieser Ort bestens geeignet, die Potenziale des ländlichen Raums in Ostprignitz-Ruppin optimal zu präsentieren“, sagt er und stellt einen Zuschuss von 5000 Euro in Aussicht und eventuell ein paar tausend Euro von der Stiftung des Landkreises.

Für Biesen war das Fest am Ende zu teuer

Auch Biesen bei Wittstock hatte sich um das Fest 2020 beworben. Um die geschätzten Kosten von rund 100.000 Euro decken zu können, hatte Biesen auf 25.000 Euro vom Kreis und ebenso viel von der Stadt Wittstock gehofft. Dieser Summe hatte Nüse eine klare Absage erteilt und Biesen seine Bewerbung darauf zurückgezogen.

Wie Wulkow das Geld aufbringen wird, muss sich zeigen. Neuruppin hat in seinem Haushalt bisher nichts für das Landeserntefest eingeplant.

Von Reyk Grunow