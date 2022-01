Wusterhausen

Es ist kalt in Deutschland. Der Winter stellt Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, vor existentielle Probleme. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) schätzte ein, dass 2020 etwa 45.000 Menschen bei jedem Wetter auf der Straße gelebt haben. Bei der Schätzung davor – sie galt dem Jahr 2018 – waren es weniger, „nur“ 41.000. Eine genaue Erfassung ist nicht möglich und zahlenmäßig regional unterschiedlich.

In Ballungsräumen wie Großstädten wird der Zustand schneller sichtbar, als auf dem flachen Land. Dabei ist das Problem überall in Deutschland vorhanden, wenngleich in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Prignitz weniger präsent.

Tobias Kindt, Geschäftsführer vom Diakonischen Werk. Quelle: Wolfgang Hörmann

„Wer obdachlos ist, hat auch in unserer Region seine Mechanismen, um damit nicht aufzufallen“, sagt Tobias Kindt. Der Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Ostprignitz-Ruppin hat jüngst, unterstützt von der Leitenden Sozialarbeiterin Birgit Boerger, Wusterhausener Gemeindevertretern Einblicke in ein großes Dunkelfeld gegeben.

Im Sozialausschuss warb er um Unterstützung bei der Unterbringung von Obdachlosen. Das Diakonische Werk leistet im Landkreis Ostprignitz-Ruppin „Hilfe für Menschen in besonderen sozialen Lebenslagen“, wie es im Sozialgesetzbuch heißt. Erzwungenermaßen keine vier Wände um sich zu haben, ist so eine Besonderheit.

Wohnungen in Neuruppin stehen zur Verfügung

Diese Situation für Betroffene erträglich zu gestalten, dafür hält der Verein in Neuruppin drei Einraum- und eine Zweiraumwohnung bereit. Beide Quartiere sind mit Doppelstockbetten ausgestattet. Zum Zeitpunkt der Sitzung in Wusterhausen waren neun Schlafplätze belegt.

Sich um wohnungslose Menschen zu kümmern, liegt in der Verantwortung der jeweiligen Kommune, allerdings wird der Weg, sich dafür in einer Solidargemeinschaft zusammen zu schließen, als die günstigste Variante angesehen.

Vertrag mit der Gemeinde Wusterhausen angestrebt

Die Städte Wittstock, Fehrbellin, Neuruppin, Rheinsberg und Lindow haben sich in der Vergangenheit bereits diesen Ansatz zu eigen gemacht, wobei Neuruppin mit einer Finanzierung von 68.000 Euro im Vorjahr den größten Beitrag beisteuerte, die anderen Kommunen entsprechend ihrer Einwohnerzahl in geringeren Größen.

Der Besuch von Tobias Kindt und Birgit Boerger in Wusterhausen galt dem Werben dafür, dass die Großgemeinde in einem noch zu beschließenden Solidarvertrag als planbarer Mitfinanzierer in Erscheinung tritt. Die Präsenz würde den jährlichen Haushalt mit 8800 Euro belasten und die Kommune dauerhaft von der Pflicht entbinden, wieder ein eigenes Obdachlosenheim zu betreiben, wie es das in der Vergangenheit bereits in Heinrichsfelde gab.

Ein Schlafplatz und eine Waschgelegenheit Um die Gewährungvon Obdach müssen sich laut Kommunalrecht alle Verwaltungen im Landkreis kümmern. Eine andere Finanzierungsquelle gibt es nicht. Wer das Obdachnutzt – Diakonie-Geschäftsführer Tobias Kindt spricht von „Klienten“ – ist für seine Versorgung selbst verantwortlich. Angeboten werden ein Schlafplatz und eine Waschgelegenheit. Anders sieht es beim Teilstationären Wohnen aus, mit 22 Plätzen in drei Wohnungen ebenfalls ein Angebot des Diakonischen Werkes. Die Finanzierung sichert der Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Ein Sozialarbeiter hält den täglichen Kontakt – maximal für 24 Monate. Daraus könnten sich betreutes Einzelwohnen und später eine eigene Wohnung ergeben. Somit wäre der Weg in eine selbstbestimmte Existenz geebnet. Beratung und persönliche Hilfen sollen wie bei allen Angeboten besondere Lebensverhältnisse und soziale Schwierigkeiten überwinden helfen und eine Verschlimmerung der Lebenslagen verhüten.

Bürgermeister Philipp Schulz signalisierte Entgegenkommen, ohne der Gemeindevertretung vorgreifen zu wollen. Ihm war es zunächst wichtig, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Diakonischen Werkes für ihre Arbeit im Interesse der Bedürftigen, aber auch aller

Kommunen zu danken. In Wusterhausen wisse man das Engagement sehr zu schätzen, so Schulz. Er werde der Gemeindevertretung in Kürze einen Beschlussangebot unterbreiten, der regelmäßige finanzielle Beteiligung seitens der Gemeinde sichern soll. „Dazu muss es noch Abstimmungsgespräche geben, doch bin ich optimistisch, dass wir das hinbekommen.“

Von Wolfgang Hörmann