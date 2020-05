Men of Desert stellen Debütalbum vor

Wuthenow

Eigentlich hatten es The Men of Desert richtig krachen lassen wollen. Doch Corona verbietet eine Record-Release-Party für ihr Debütalbum „Wasteland“. Die fünf Musiker geben deshalb ein virtuelles Konzert: Am Samstag, 9. Mai, schmeißen sie ab 17 Uhr auf Facebook eine Live-Watch-Party – live gesendet aus Beckers Scheune in Wuthenow.

„Welche Band hat das schon gemacht?“, fragt Men-of-Desert-Musiker Heiko Weißenfels. Um allen Corona-Regeln zu genügen, werden sich die Musiker in weitem Abstand aufstellen. Malerfolien zwischen den Bandmitgliedern sollen für zusätzliche Sicherheit sorgen. „Wir wollen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, nach außen gehen“, sagt Weißenfels.

Guter Sound aus Wuthenow

Damit bei den Gästen der Live-Watch-Party guter Sound und schöne Bilder ankommen, haben The Men of Desert einen Profi nach Wuthenow gebeten. „Er hat das richtige Equipment“, sagt Weißenfels.

The Men of Desert hatten ihr Debütalbum vor einem Jahr aufgenommen. Doch die Produktion dauerte länger als erwartet. Ab Freitag, 8. Mai, ist die CD zu haben – über die Facebookseite der Band. Die ersten zehn Exemplare sind handsigniert.

Die Live-Watch-Party ist am Sonnabend, 9. Mai, ab 17 Uhr über https://www.facebook.com/menofdesert/ zu hören.

Von Frauke Herweg