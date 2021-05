Wuthenow: Spaziergänger finden weibliche Leiche im Ruppiner See

Wuthenow

Im Ruppiner See nahe dem Neuruppiner Ortsteil Wuthenow haben Spaziergänger am Sonnabend eine Leiche entdeckt. Der leblose Körper trieb in der Nähe der Kleingärten am Ende des Sonnenlandweges etwa zehn Meter vom Ufer entfernt im Schilf und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Obduktion soll Klarheit bringen

Die Polizei bestätigte zunächst lediglich, dass es sich um einen weiblichen Leichnam handelt. Die Identität der Frau sei jedoch noch nicht geklärt, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Aufgrund des bereits stark veränderten Zustandes des Körpers hätten keinerlei Fingerabdrücke genommen werden können. Klarheit erhoffen sich die Ermittler von der Obduktion in der Rechtsmedizin in Potsdam. Mit einem Ergebnis sei wohl frühestens am Dienstag zu rechnen.

Fundort liegt am östlichen Seeufer

Der Fundort des Leichnams liegt am östlichen Ufer des Ruppiner Sees – etwa gegenüber vom Gelände der Ruppiner Kliniken. An Spekulationen, wonach es sich bei dem Leichnam um die seit Wochen vermisste Gabriele Müller handeln könne, will sich die Polizei nicht beteiligen. „Wir warten auf das Ergebnis der Obduktion“, so ein Sprecher. Dies geschehe auch mit Rücksicht auf die Angehörigen.

Die 60-jährige Chefin der Neuruppiner Hauskrankenpflege war am 31. März als vermisst gemeldet worden (die MAZ berichtete). Ihre Spur verlor sich am Ufer des Ruppiner Sees in Treskow. Mehrere Suchaktionen am und im Wasser waren ohne Erfolg geblieben.

Von Juliane Becker