WCs in der Schule - Hilfe in der Not: Neuruppins Grundschule bekommt mobile Toiletten

Schüler der Neuruppiner Wilhelm-Gentz-Grundschule schaffen es in der Pause oft nicht, die Toilette zu besuchen, wenn sie müssen – weil es zu wenige Toiletten gibt. Eltern und Stadtverordnete fordern schnelle Abhilfe von der Stadt. Die ist skeptisch, ob das so schnell geht. Hilfe gibt es trotzdem.