Neuruppin

Der Tourismus in Brandenburg boomt weiter. Nach wie vor steigt die Zahl der Gäste und der Übernachtungen. Landesweit hat die Tourismuswirtschaft zwischen Januar und Juni 2019 rund 6,28 Millionen Übernachtungen gezählt. Das sind etwa 4,1 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2018.

Im Ruppiner Seenland sieht es sogar noch besser aus. Zwischen Kleinzerlang im Norden und Hennigsdorf am Stadtrand zu Berlin ist die Zahl der Übernachtungen um 5,5 Prozent gewachsen. In Potsdam (plus acht Prozent), der Spreewald (plus sechs Prozent und das Lausitzer Seenland (plus 5,6 Prozent) lagen noch weiter vorn.

„Zehn Jahre Übernachtungszuwachs hintereinander – das hat seit 2008 kein anderes ostdeutsches Land geschafft“, erklärte Michael Ermrich. Der Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes stellte in der Neuruppiner Pfarrkirche das Tourismusbarometer 2019 vor.

Michael Ermrich vom Ostdeutschen Sparkassenverband stellte das Tourismusbarometer fürs erste Halbjahr 2019 am Donnerstag in Neuruppin vor.. Quelle: Reyk Grunow

Fachleute untersuchen im Auftrag des Sparkassenverbandes jedes Jahr, wie sich der Tourismus in Ostdeutschland entwickelt.

Brandenburg schneidet dabei sehr gut ab. Besucher kommen gern in die Mark und fühlen sich hier auch immer wohler. Die Zufriedenheit der Gäste ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Allerdings nicht überall. Unter anderem im Ruppiner Seenland waren die Urlauber zuletzt weniger zufrieden mit dem, was sie geboten bekommen, als noch 2017.

Viele Gäste vermissen schnelles Internet

Hauptproblem für immer mehr Gäste ist laut einer Umfrage die oftmals miserable Internetversorgung.

Eckhard Fehse, der Vizepräsident des Landestourismusverbandes übte bei der Vorstellung des Tourismusbarometers am Donnerstag in Neuruppin heftige Kritik an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.

Der Bund habe mehrfach eine flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet versprochen, ärgerte sich Fehse: „Dieses Ziel haben wir weit verfehlt.“ Scheuer als Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur hätte dafür sorgen müssen.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach war sehr zufrieden mit den Zahlen für dieses Jahr. Quelle: Reyk Grunow

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach war am Donnerstag beeindruckt von den vorgestellte Daten: „Die Zahlen für das erste Halbjahr sind einfach Klasse.“

Am guten Ergebnis haben für Steinbach auch die Landesgartenschau in Wittstock und das Fontanejahr in Neuruppin ihren Anteil. Er hoffe, dass es den Organisatoren gelingt, den Effekt aus diesem Jahr auch in die Zukunft zu retten, damit die Gästezahlen nicht „wie eine Sprungfeder“ 2020 wieder auf das alte Niveau einbrechen: „Ich hoffe, dass die Region da ein geschicktes Händchen hat.“

Von Reyk Grunow