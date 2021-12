Neuruppin

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin sucht Interviewerinnen und Interviewer für den Zensus 2022. Etwa 130 so genannte Erhebungsbeauftragte sollen zwischen Mai und August ausgeloste Haushalte befragen. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich – allerdings erhalten die Interviewer Aufwandsentschädigungen von 800 bis 1000 Euro pro Erhebungsbezirk.

Die Befragung ist Teil einer EU-weiten Erhebung in der Bevölkerung. Sie findet turnusgemäß alle zehn Jahre statt. Die erhobenen Daten dienen als Grundlage für planerische Entscheidungen in Politik und Wirtschaft. So werden etwa verlässliche Daten gebraucht, um zu beurteilen, wo neue Straßen, neue Pflegeheime oder neue Spielplätze vonnöten sind.

Erhebungsstelle in Wittstock

Der Landkreis baut bereits seit September in Wittstock eine Erhebungsstelle für den Zensus 2022 in Ostprignitz-Ruppin auf. Sieben Beschäftigte sollen dort bis Anfang 2023 arbeiten.

Der Zensus war wegen Corona um ein Jahr verschoben worden. Die Befragung soll die amtlichen Einwohnerzahlen von Bund, Ländern und Kommunen einheitlich erfassen und aktualisieren. Ermittelt werden Daten zur Erwerbstätigkeit, Alter, Bildung und Nationalität. Zugleich sollen Gebäude und Wohnungen gezählt werden.

„Über die gewonnenen Erkenntnisse zu Anzahl und Struktur können später zielgerichteter Investitionen geplanten werden“, teilte Kreissprecher Alexander von Uleniecki mit. „Die Ergebnisse des Zensus sind eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Stadtentwicklung, für Verkehrs- und Sozialpläne sowie für Wohnungsmarktbedarfe.“

Rund 5.200 Haushalte in OPR

Für die Erhebung werden zumeist Daten aus Verwaltungsregistern verwendet. Lediglich zehn bis 15 Prozent der Bevölkerung müssten direkt Auskunft geben, so von Uleniecki. Geplant ist, dass ab Mai etwa 15.000 Menschen aus insgesamt 5.200 Haushalten in Ostprignitz-Ruppin befragt werden. Die Haushalte werden nach dem Zufallsprinzip ausgelost. „Wer gezogen wird, ist allerdings zur Teilnahme verpflichtet“, so von Uleniecki.

Der Landkreis schult die Interviewer für ihr Ehrenamt. Die Höhe der Entschädigung ist abhängig von Aufwand und Anzahl der Befragten.

Das Team der Erhebungsstelle beantwortet Fragen zum Zensus 2022 und zur Mitarbeit als Erhebungsbeauftragten unter 03394/465540 oder unter zensus2022@opr.de. Infos auch unter www.zensus2022.de.

Von MAZonline