Schon wieder: Bei einem Wolfsangriff sind in Zippelsförde in der Nacht zum Dienstag zwölf Schafe getötet worden, neun Schafe überlebten – vielleicht weil in der Nähe nicht nur drei Pferde, sondern auch drei Wasserbüffel ihr Revier haben. Erst im Mai waren bei einem Wolfsangriff bei Alt Ruppin zwei Mutterschafe und sechs Lämmer getötet worden.