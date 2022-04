Neuruppin

Gauklerkids in Aktion:35 Kinder trainieren im Zirkus-Camp der Gaukler-Kids von ESTA-Ruppin während der Osterferien im Sportcenter in Neuruppin für ihren Auftritt bei der großen Abschlussshow.

Die Osterferienzeit nutzen die jungen Gaukler-Kids für ihre Übungen an Diabolo, Trapez, Trampolin und mehr. Spiel und Spaß sind garantiert.

Ob in der Trampolingruppe, am Diabolo, am Solotrapez oder balancierend auf dem Ball – die kleinen Gaukler haben auf jeden Fall Spaß.

Von MAZonline