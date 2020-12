Zoff zwischen Regatta-Seglern und Rathaus Neuruppin

Neuruppin

„Das ist eine echte Katastrophe.“ Michael Pawlowski-Hegermann glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als er beim Sortieren der Ordner der Neuruppiner Regatta-Segler den Schriftverkehr zwischen dem Verein und dem Neuruppiner Rathaus las. Demnach hat der Verein auf Drängen der Verwaltung zugestimmt, dass die Regatta-Segler das Vereinsgelände an der Neuruppiner Regattastraße ersatzlos an die Fontanestadt zurückgeben.

„Mir ist richtig schlecht geworden“, sagt Pawlowski-Hegermann (74). Der Neuruppiner gehörte 1995 zu den Vereinsgründern der Regatta-Segler. „Wir haben damals eine Ruine mit einer Müllwiese gepachtet“, erinnert sich Pawlowski-Hegermann.

Aus einer Müllwiese mit Ruine wurde ein Kleinod am See

Dank eines Darlehens, das der Verein bei der Sparkasse aufgenommen hatte, eines jährlichen Zuschusses der Stadt und des Engagements der Mitglieder ist aus der einstigen Müllwiese mit Ruine ein Kleinod mit einer Gaststätte am Ruppiner See geworden, die die Segler verpachtet haben. Das „Kleinod“ am See hat jetzt wohl einen Wert von mehr als einer Million Euro.

Das Verpachten einer Gaststätte durch einen Verein ist aus Sicht der Neuruppiner Stadtverwaltung offenbar umstritten. Pawlowski-Hegermann verweist auf Schreiben aus dem Rathaus, die er in einem der vielen Ordner gefunden hat. Demnach würde das Verpachten angeblich die Gemeinnützigkeit des Vereins gefährden.

Pachtvertrag wurde wohl auf Druck des Rathauses geändert

Verhindert werden könnte das nur, wenn der Verein nach Ende der Pacht im Jahr 2050 der Stadt das Grundstück ohne Gegenleistung zurück gebe. Pawlowski-Hegermann glaubt nicht, dass das so ist. Der Neuruppiner spricht von einer „Falle“ und „Erpressung“. Wenn der Vorstand den geänderten Pachtvertrag nicht unterschrieben hätte, wäre dem Verein der Vertrag gekündigt worden. „Wir müssen das für unsere Nachfolger wieder gerade biegen“, sagt der Neuruppiner.

Weil wegen der Corona-Pandemie viele Regatten abgesagt werden mussten, hatte er die freie Zeit genutzt, um die Vereinsordner zu sortieren und war dabei auf den Schriftverkehr mit dem Rathaus zum Ändern des Pachtvertrages gestoßen.

Kann ein unabhängiger Jurist den Streit schlichten?

Mit Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) hatte Pawlowski-Hegermann dazu zwar bereits vor einigen Tagen gesprochen. Doch einigen konnten sich die Männer nicht, weshalb der umstrittene Pachtvertrag auch Thema beim Neuruppiner Hauptausschuss war.

Während sich Siegfried Wittkopf (BVB-Freie Wähler) wunderte, dass das Thema öffentlich besprochen wurde – Vertragsangelegenheiten werden meist hinter verschlossenen Türen behandelt, sprach sich die Bündnisgrüne Gisela Polzin dafür aus, einen unabhängigen Juristen zu Rate zu ziehen, um den Streit zwischen Regatta-Seglern und Rathaus zu schlichten.

Bürgermeister: Abgeordnete können Vertrag einsehen

Aufgegriffen wurde dieser Vorschlag jedoch nicht. Bürgermeister Golde verwies aber einerseits darauf, dass der geänderte Pachtvertrag von den Seglern seinerzeit unterschrieben worden war. Andererseits bot Golde an, dass sich die Abgeordneten gerne diesen Vertrag anschauen und selbst beurteilen könnten.

Die Regatta-Segler um Michael Pawlowski-Hegermann haben nichts dagegen. Dem einstigen Mitbegründer des Vereins, der sich seit geraumer Zeit wieder mit um den erfolgreichen Vereinsnachwuchs kümmert, will, dass auch in Zukunft noch Regatta-Segler ihrem Hobby in Neuruppin frönen können – am liebsten im Verein.

