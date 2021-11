Zoll entdeckt 34 Schwarzarbeiter auf Neuruppiner Baustelle am Ruppiner See

Neuruppin

Bei einer Kontrolle hat der Zoll am Donnerstag auf der Baustelle im Neuruppiner Seetorviertel 34 Arbeiter aus verschiedenen südosteuropäischen Staaten entdeckt, die über keine Arbeitserlaubnis verfügten und damit illegal beschäftigt wurden. „Wir rechnen ja bei unseren Kontrollen mit allem, aber das ist in diesem Ausmaß schon ungewöhnlich“, sagte am Freitag Andreas Graf, der Sprecher des Hauptzollamtes Potsdam.

Demnach waren am Donnerstag in Neuruppin 23 Mitarbeiter des Zolls im Einsatz, die auf der Baustelle 55 Arbeitnehmer kontrolliert haben. Zwar verfügten alle über polnische, lettische oder litauische Genehmigungen, mit denen sie sich legal in Deutschland aufhalten dürfen. Doch berechtigten diese Titel nicht zur Aufnahme einer Beschäftigung in Deutschland. Deshalb wurde gegen die 34 Betroffenen Ermittlungsverfahren eröffnet und der Vorfall an die Ausländerbehörde weitergeleitet, so Graf.

Neuruppiner Firma Prima Solar verweist auf unbekanntes Subunternehmen

Die Neuruppiner Firma Prima Solar, die im Seetorviertel etwa 80 Wohnungen errichten lässt, geht davon aus, dass die Zoll-Kontrolle keine Auswirkungen auf den Zeitplan der Arbeiten haben wird. Demnach betraf die Kontrolle ein Subunternehmen der von Prima Solar beauftragten Firma. „Mit dem uns bisher unbekannten Subunternehmen haben und hatten wir keinerlei geschäftliche Beziehungen“, teilte Manuela Lenz, die Sprecherin der Prima-Gruppe mit.

Für den Zoll stellt das Baugewerbe laut Sprecher Graf ein Scherpunktgebiet seiner regelmäßigen Kontrollen da. Für die Kontrolle am Donnerstag in Neuruppin gab es demnach keinen konkreten Anlass, sie war einfach ausgewählt worden.

Von Andreas Vogel