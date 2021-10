Fehrbellin

Mehr als 300 Katzen wurden seit Beginn des Jahres beim Tierschutzverein Ostprignitz-Ruppin abgegeben. „Das ist im Durchschnitt ein Tier pro Tag“, sagt Renate Hütter, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins. „Bis vor ein paar Jahren waren es noch zwei bis drei Katzen im Monat. Das ist ein extremer Anstieg. Wir sind mit unseren Kapazitäten am Ende.“

Im Kreis Ostprignitz-Ruppin gibt es nur ein privat betriebenes Tierheim. „Der Tierschutzverein füllt diese Lücke seit über 20 Jahren“, sagt Renate Hütter. „Unsere Mitglieder betreiben im ganzen Kreis verstreut um die zwölf Pflegestationen. Dort nehmen sie Tiere auf und versorgen sie, bis sie weitervermittelt werden können.“ In letzter Zeit steigt die Zahl der Tiere aber immer weiter. Der Verein kann die vielen Pflegetiere kaum noch unterbringen.

18 Katzen nach zwei Jahren

Viele Katzenbesitzer würden Katzen einfach auf einem Feldweg aus dem Auto werfen, berichtet Renate Hütter. Aber oft hängen an ausgesetzten Tieren auch menschliche Schicksale. „Wenn Familien ausein­anderbrechen oder ältere Menschen in Pflegeheime kommen, bleiben die Katzen unversorgt zurück.“

Auch diese Katze sucht Tierfreunde, die sie bei sich aufnehmen wollen. Quelle: Henry Mundt

Hauptproblem ist jedoch die schnelle Geburtenrate der Haustiere. Renate Hütter macht dies an einem Beispiel klar: „Einer Frau in der Nachbarschaft ist eine Katze zugelaufen. Wie sich herausstellte, war sie schwanger mit vier Jungen. Im nächsten Jahr war die Mutter wieder schwanger und die Jungen auch. Nach zwei Jahren hatte die Frau 18 Katzen.“

Zu wenig Geld vom Land

Die einzige Möglichkeit, diese unkontrollierte Vermehrung zu stoppen, sei die konsequente Kastration der Tiere. Deshalb kämpft der Tierschutzverein seit Jahren für die Kastrationspflicht für Freigänger. Die gibt es bundesweit bereits in mehr als 1000 Städten und Gemeinden, in Brandenburg nur sehr selten. „Wer seine Katze frei herumlaufen lässt, muss sie kastrieren lassen. Alles andere ist unverantwortlich“, sagt Renate Hütter. „Mit dieser Maßnahme könnte hier so viel Katzenleid verhindert werden.“

Zwei der Tiere in der Pflegestelle bei Fehrbellin. Quelle: Henry Mundt

Die Sterilisation eines Weibchens kostet über 90 Euro. Das Land Brandenburg unterstützt mit 51.000 Euro ein Programm zur Reduzierung von freilaufenden Katzen. „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Da könnte man noch eine Null dran hängen. Und wenn man etwas Geld bekommt, hängt noch jede Menge Bürokratie dran“, sagt die Tierschützerin aus Fehrbellin. Der Tierschutzverein Ostprignitz-Ruppin finanziere sich zu 95 Prozent aus Spenden und den Schutzgebühren, bei Vermittlung eines Tieres.

Hohe Kosten durch die Pflege

In der Pandemie sind dem Verein wichtige Einnahmequellen weggebrochen. Spendenaktionen oder Kuchenbasare konnten nicht mehr stattfinden. „Wir sind auf gespendetes Geld und Futter angewiesen. Und mit mehr Tieren steigen auch die Kosten“, sagt Renate Hütter.

Und nicht nur finanziell ist der Verein am Limit. Die Helferinnen arbeiten ehrenamtlich. Nach einem normalen Arbeitstag reinigen sie die Käfige und füttern die Tiere, die meist völlig abgemagert bei ihnen ankommen. Kranke Katzen brauchen zusätzliche Pflege. Hinzu kommt die medizinische Grundversorgung: „Alle unsere Tiere werden entwurmt, geimpft, kastriert und gechippt“, sagt Petra Kühn, die derzeit zwölf Katzen betreut.

Die Tierfreundin kennt ihre Pflegekatzen genau und weiß, welche wohin passen würde. Sie kann vor einer Adoption genau beraten. „Wir wollen, dass die Tiere harmonisch mit den Menschen zusammenleben – bis an ihr Lebensende. Sie müssen als Familienmitglieder gesehen werden und nicht als Spielzeug für kleine Kinder. Sonst sind Vermittlungen auch nicht nachhaltig.“

80 Katzen suchen Zuhause

Ein Kandidat ist Chico. Der kleine Kater ist vier Monate alt und wurde in einer Kleingartenanlage gefunden. „Chico ist wirklich süß – ich würde sagen neugierig-zurückhaltend. Er ist entfloht, entwurmt und geimpft. Wir könnten ihn sofort in gute Hände abgeben.“

Der kleine Chico wurde in einer Kleingartensparte gefunden. Nun sucht der vier Monate alte Kater ein neues Zuhause. Quelle: Henry Mundt

Aber die Zeit drängt: „Der Winter steht vor der Tür und unsere Pflegestationen sind voll – wir haben 80 Katzen zur Pflege, 40 davon in Außengehegen. Wir müssen dringend Tiere vermitteln, sonst können wir keine neuen aufnehmen.“

Von Till Eichenauer