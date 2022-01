Neuruppin

Wegen der gesunkenen Nachfrage wird der Landkreis sein Impfangebot in den Ruppiner Kliniken ab Montag, 31. Januar, einschränken. Künftig können sich Impfwillige nur noch an vier Tagen Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen abholen – bisher waren es sechs.

Zuletzt seien täglich nur noch gut 50 Impfwillige in das Haus B der Ruppiner Kliniken gekommen, sagte Landrat Ralf Reinhardt. „Das ist der traurige Zwischenstand.“ Bis zu 800 Impfungen täglich könnten an den Kliniken vergeben werden. Gemessen daran, so Reinhardt, sei das Interesse in den vergangenen Wochen jedoch „verschwindend gering“ gewesen.

Wenig Interesse an Erstimpfungen

Seit Jahresanfang war die Zahl der Impfungen kontinuierlich zurückgegangen. Die Statistik der Landkreises listet seit Jahresanfang gut 5100 Impfungen auf. In nur 550 Fällen wurde eine Erstimpfung vergeben – „alle Versuche zu überzeugen, haben bei den Erstimpfungen keine Bewegung gebracht“, sagt Reinhardt.

Auch bei den Booster-Impfungen würde sich Reinhardt mehr Tempo wünschen. Ende Dezember hatten sich gut 63 Prozent der doppelt Geimpften in Ostprignitz-Ruppin auch eine Auffrischungsimpfung geben lassen. Bei der Über-60-Jährigen waren es 68 Prozent. „Das reicht nicht“, sagt Reinhardt. Er appellierte erneut dafür, sich impfen und auch boostern zu lassen.

Virologe und MHB-Dozent Frank Hufert warnte davor, die aktuelle Omikron-Variante zu verharmlosen. Zwar gibt es mildere Krankheitsverläufe. „Für Ungeimpfte ist Omikron jedoch gefährlich“, sagt Hufert. Der Experte geht davon aus, dass die Entwicklung weiterer Virusmutationen noch weitere Impfungen notwendig machen werde. „Wir müssen damit rechnen, dass wir uns künftig ein Mal jährlich gegen die aktuell zirkulierende Variante impfen lassen müssen.“

Impfpflicht für Pflegekräfte

Ab dem 15. März gilt eine Impfpflicht für Pflegekräfte und medizinisches Personal – die Gesundheitsämter der Landkreise können Beschäftigten von Pflegeheimen, Krankenhäusern, Arztpraxen oder dem Rettungsdienst dann untersagen, ihren Arbeitsplatz zu betreten. Für die Landkreise, die auf die Meldung von ungeimpften Mitarbeitern in Pflegeinrichtungen reagieren müssen, bedeutet das auch eine Herausforderung. „Wir haben einen Versorgungsauftrag zu erfüllen“, sagt Reinhardt. Noch fehle es aber an Vorgaben für den Fall, dass der Betrieb einer Pflegeeinrichtung durch eine zu hohe Zahl von Ungeimpften bedroht ist.

Ende Dezember hatte Ostprignitz-Ruppin im landesweiten Vergleich der Impfquoten gut abgeschnitten – im bundesweiten Vergleich allerdings unterdurchschnittlich. So lag die Quote der Erstgeimpften unmittelbar nach Weihnachten bei 74,9 Prozent, die Quote der Zweitgeimpften bei 68 Prozent. Lediglich in Brandenburg (Havel) waren mehr Menschen bereit gewesen sich impfen zu lassen.

Ungenauigkeiten in Statistik

Das zumindest zeigt die Statistik des Landes an. Allerdings sind die Zahlen nicht immer exakt – so fließen Impfungen bei Hausärzten wegen der dort üblichen Quartalsabrechnungen teilweise verspätet in das Zahlenwerk ein. Auch die geografische Zählung der Impfungen über Postleitzahlen funktioniert nicht exakt – einige Postleitzahlen sind in zwei Landkreisen vergeben.

Das Impfzentrum des Landkreises an den Ruppiner Kliniken ist ab Montag, 31. Januar, immer montags zwischen 14 und 20 Uhr, mittwochs zwischen 13 und 18 Uhr, donnerstags zwischen 14 und 20 Uhr sowie sonnabends zwischen 8 und 12 geöffnet. Auch am Kyritzer Kulti reduzieren sich die Impftage – ab kommenden Montag wird dort dienstags zwischen 14 und 18 sowie mittwochs und freitags zwischen 15 und 19 Uhr geimpft.

Von Frauke Herweg