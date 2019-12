Zu wenig Platz in Frauenhäusern in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin/Wittenberge

Die Zahlen sind erschreckend: 110.000 Frauen in Deutschland wurden im Jahr 2016 Opfer von versuchten oder vollendeten Gewaltdelikten durch den eigenen Partner oder Ex-Partner – darunter Mord, Totschlag, Körperverletzung, Bedrohung und Vergewaltigung. Das berichtete Spiegel online anlässlich des Internationalen Aktionstags „Gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November 2019.

Allein im Landkreis Ostprignitz-Ruppin waren 2017 etwa 330 Fälle von häuslicher Gewalt bei der Polizei gemeldet worden. Die Opfer brauchen sofort eine Zufluchtsstätte, einen „Family Place“, wie der Europarat bereits vor acht Jahren in seiner sogenannten Istanbul-Konvention beschloss.

Das Neuruppiner Frauenhaus In fünf Zimmern ist Platz für 17 Frauen. Zudem sind drei zusätzliche Notplätze vorhanden. Laut Istanbul-Konvention müsste jedoch Kapazität für 25 Frauen sein. In diesem Jahrwurden bisher 26 Frauen mit ihren Kindern aufgenommen. 2018 waren es 33 Frauen mit 35 Kindern. Telefon: 03391/2303,24-Stunden-Bereitschaftsnummer: 0173/5 39 04 19,E-Mail: neuruppiner-frauenverein@t-online.de

In Deutschland ist diese Vereinbarung seit Februar 2018 geltendes Recht. Die Konvention sieht vor, pro 10.000 Einwohner (Frauen, Männer und Kinder) einen „Family Place“ bereitzustellen.

Es fehlen deutschlandweit 14.600 Schlafplätze

Doch weil die Frauen sich häufig zusammen mit ihren Kindern in Sicherheit bringen, reicht dieser statistische Wert von insgesamt 6800 Betten in deutschen Frauenhäusern nicht aus. Der tatsächliche Bedarf liege bei etwa 21.400 Schlafplätzen. Es fehlen also bundesweit 14.600 Plätze – oder anders gesagt: jede Menge Frauenhäuser.

Dieser Missstand wird vermehrt thematisiert. Auch Michaela Rönnefahrt, seit 20 Jahren Sozialarbeiterin im Neuruppiner Frauenhaus, kann die traurige Realität bestätigen: „Wir haben 17 Plätze und drei zusätzliche Notplätze zur Verfügung, verteilt auf fünf Zimmer.“

Istanbul-Konvention fordert Platz für zwei Kinder pro Frau

Kapazitäten für 25 Frauen mit ein bis zwei Kindern brauchten sie jedoch. „Das ist der Schlüssel im Landkreis aus der Forderung der Instanbul-Konvention“, sagt Michaela Rönnefahrt. Das sei zwingend notwendig.

„26 Frauen mit ihren Kindern haben bisher in diesem Jahr Schutz bei uns gesucht. Vergangenes Jahr waren es 33 Frauen und 35 Kinder. Aktuell haben wir keinen Platz frei. 21 Frauen mussten wir in diesem Jahr absagen – bei ihnen waren 52 Kinder.“

Im Stich gelassen wird jedoch keines der Opfer. Michaela Rönnefahrt und ihre Kolleginnen suchen für sie Schutz in anderen Frauenhäusern, nehmen wiederum selber Ortsfremde auf, wenn sie Kapazitäten haben.

Das Frauenhaus in Gransee wurde weggespart

Das Haus in Neuruppin existiert seit 1991 und ist das einzige im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Die nächsten Zufluchtsstätten sind in Wittenberge, Oranienburg und Rathenow. „Auch in Gransee gab es ein Haus, und wir hatten in unserer Region eine extra Zufluchtswohnung und eine Kinderschutzstätte“, erinnert sich Michaela Rönnefahrt.

Alles wegrationalisiert. Resultierend aus der Istanbul Konvention will der Bund gegen diese deutschlandweite Schieflage vorgehen und ab 2020 insgesamt 120 Millionen Euro, verteilt auf vier Jahre, in den Aus-, Um- und Neubau von Frauenhäusern und Beratungsstellen investieren.

Michaela Rönnefahrt und ihre Kollegin Heike Waldschmidt begrüßen das: „Nun sind die Länder, Kommunen und wir als Träger gefragt. Unsere Hausaufgabe ist es, zu überlegen, was wir benötigen, was möglich ist, was nicht, womit die Stadt, unser Vermieter, einverstanden ist. Bis 30. Juni 2020 müssen die geprüften Anträge des Landes beim Bund vorliegen.“

Barrierefreier Ausbau gefordert

Mit den Fördermitteln soll beispielsweise der barrierefreie Ausbau gefördert werden. „Es sind zu wenig Plätze im Angebot“, weiß Michaela Rönnefahrt. „In der Stadt Brandenburg gibt es ein solches Apartment.“ Immerhin ist das Wittenberger Frauenhaus barrierearm und geeignet für Opfer, die leicht eingeschränkt in ihrer Gehfähigkeit sind.

Grundsätzlich versuchten sie aber immer alles möglich zu machen, sagt Michaela Rönnefahrt: „Wir haben bei uns auch einmal eine geistig behinderte Frau aufgenommen. Das klappte gut, weil die Frauen sich gegenseitig halfen.“

Speziell dafür geschulte Mitarbeiter fehlen, und grundsätzlich auch Fachleute. „Personell haben wir definitiv ein Problem“, bringt es Michaela Rönnefahrt auf den Punkt.

Bereitschaftsdienst und Beistand vor Gericht

„Immerhin betreibt unser Verein Neuruppiner Frauen für Frauen nicht nur das Frauenhaus, sondern wir beraten, telefonisch und ambulant. Wir sind Interventionsstelle, haben einen Bereitschaftsdienst und bieten psychosoziale Prozessbegleitung während Gerichtsverhandlungen.“ Zwei Vollzeitkräfte und eine Teilzeitmitarbeiterin stemmen all das. Hinzu kommt eine ehemalige Mitarbeiterin, die ehrenamtlich mithilft. Vier gesunde, starke Vollzeitfrauen wären Michaela Rönnefahrts Wunsch.

Händeringend suchten sie schon seit längerem nach Mitarbeiterinnen, die für den Umgang mit traumatisierten Menschen ausgebildet sind und frauenpädagogische Kenntnisse haben. „Ein guter Wille allein reicht nicht, denn nicht jeder hält die Lebensgeschichten der Frauen aus.“ Es gäbe nur wenige Fachleute mit entsprechender Qualifikation.

„Es könnte auch jemand anfangen, der berufsbegleitend eine Zusatzqualifikation erwirbt“, sagt sie. Oftmals scheitere es aber auch aus anderem Grund: „Wir können nicht die gewünschten Gehälter zahlen. Leider. Dabei brauchen wir vor allem eine Fachkraft, die die Betreuung der Kinder übernimmt.“

Die Hälfte der Hilfesuchenden ist minderjährig

50 Prozent der aufgenommenen Personen sind minderjährig. „Eine Bewerberin muss mehr als nur Erzieherin sein. Sie muss verlässlich, stabil und mit sich im Reinen sein.“

Die Sozialarbeiterinnen vom Neuruppiner Frauenhaus haben ein enormes Rückgrat und sind gut vernetzt mit Schulen und Kitas, um beispielsweise betroffenen Müttern schnell und unbürokratisch Schutz zu bieten. Gerade letzteres sei nicht immer einfach bei Migrantinnen, weiß Michaela Rönnefahrt.

„Was schwierig ist, ist die Wohnsitzauflage.“ Bundesländer dürfen Flüchtlingen den Wohnort vorschreiben. Schwierig, wenn eine Migrantin weiter weg von ihrem gewalttätigen Ehemann fliehen will. „Wir bekommen nicht gleich Geld. Es dauert ungefähr zwei Monate, bis die Ausländerbehörde die Auflage streicht.“

Sabine Schumacher weiß, wovon Michaela Rönnefahrt spricht. „Unser Problem ist zudem, dass es Sprachbarrieren gibt“, sagt die Chefin des Frauenhauses Wittenberge, die sich mit einer Kollegin die Aufgaben teilt.

Für Dolmetscher ist kein Geld da

Für Dolmetscher sei kein Geld vorhanden beziehungsweise fehlen wiederum Zeit und Personal, um solche Förderung zu beantragen. Wegen der Verständigungsprobleme kann den Opfern nicht umfangreich geholfen werden. „Ein Großteil der Ausländerinnen geht zu den Männern zurück. Nur zwei bis drei sind überhaupt geblieben und haben sich eine eigene Wohnung gesucht.“

Bis es allein so weit ist, vergeht viel Zeit. Manche Frauen finden keine eigene Bleibe, weil gestiegene Mieten ihnen die Lage erschweren und ihr Geld dafür nicht ausreicht. „Und selbst wenn sich die Frauen eine Wohnung leisten können, nehmen Vermieter Alleinerziehende mit ihren Kindern ungern auf“, sagt Michaela Rönnefahrt. „Als ich anfing, blieben Frauen drei bis vier Monate im Frauenhaus. Nun ist es länger.“ Auch dadurch bedingt, dass es dauert, bis Umgangsregelungen getroffen sind.

In Wittenberge sei es ähnlich, bestätigt Sabine Schumacher: „Manche Frau ist von drei Tagen bis zu einem halben Jahr bei uns. Obwohl die Wohnungssituation bei uns positiver ist, weil wir etwas weiter draußen sind.“ Im Jahr 2017 suchten 41 Frauen und 103 Kinder Zuflucht im Prignitzer Frauenhaus. Im ersten Halbjahr 2018 waren es 31 Frauen und 67 Kinder.“ Zwölf Plätze für Frauen und ihre Kinder gibt es, verteilt auf fünf Zimmer. „Ein Zimmer ist derzeit frei.“

Das Prignitzer Frauenhaus in Wittenberge Zwölf Plätze für Frauen und ihre Kinder gibt es, verteilt auf fünf Zimmer. Im Jahr 2017 suchten 41 Frauen und 103 Kinder Zuflucht im Prignitzer Frauenhaus. Im ersten Halbjahr 2018 waren es 31 Frauen und 67 Kinder. Telefon: 03877/40 36 84, Mobil: 0173/7 80 55 33, 24 Stunden erreichbar, frauenhaus.wittenberge@gmx.de Bundesweite Hotline: 0800/0116 016. Die Hilfe ist immer kostenlos, vertraulich und anonym.

Die Frauen zahlen 5,72 Euro pro Tag

Umsonst ist die Unterkunft in Brandenburg nicht, erklärt Michaela Rönnefahrt: „Leider. In Berlin kostet der Aufenthalt nichts, bei uns fällt ein Nutzungsentgelt von 5,72 Euro pro Tag an. Das ist viel für eine Frau und eine Doppelbelastung, wenn sie woanders noch Miete zahlen muss oder Kredite weiterlaufen.“

Grundsätzlich herrsche eine optimistische Grundstimmung bei Michaela Rönnefahrt und ihren Kolleginnen: „Mit der Istanbul-Konvention ist ein gutes Etappenziel geglückt.“ Jedoch ginge die Umsetzung schleppend voran. Die Inhalte müssten publiker gemacht werden. „Insbesondere bei Juristen. Wir würden uns unheimlich wünschen, dass diese verpflichtet und weitergebildet werden. Daher möchten wir mit der Richterakademie in Wustrau in Kontakt kommen und sie dort näherbringen.“

„Wichtig ist, überhaupt einen Anfang zu machen“, meint ihre Kollegin Heike Waldschmidt. Mit der Konvention sei das geschehen. Sie macht sich zum Ziel, allen Opfern Sicherheit zu schenken, schnell und unkompliziert.

Von Anja Reinbothe