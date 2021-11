Neuruppin

Ein Piks in den Arm und dann fließt ein halber Liter Blut in einen Plastikbeutel. In der Neuruppiner Klinik sind die vier Liegestühle durchgehend besetzt. An diesem Tag werden 57 Personen ihr Blut spenden – darunter fünf Erstspender.

Blut spenden kann jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 72 Jahren. Wichtig ist dabei nur, entspannt an die Sache ranzugehen, sagt Krankenschwester Christa Till: „Ein bisschen Zeit sollte man mitbringen und vor allem vorher gut essen und trinken. Das ist eigentlich alles.“

Seit über 40 Jahren Spender

Helga Kähne aus Linum macht einen abgeklärten Eindruck: „Es pikst ein bisschen, das ist alles. Ich mach mir am Tag der Spende keinen Stress und danach ruhe ich mich ein bisschen aus. Dann ist das kein Problem.“ Sie spendet seit über 15 Jahren regelmäßig Blut. Auch in der Corona-Pandemie hat sie sich nicht davon abhalten lassen. Heute ist die Linumerin zum 56. Mal da.

Wolfgang Mäding ist sogar noch länger aktiv. „Ich bin seit 1979 dabei.“ Der Neuruppiner und sein Blut sind gefragt: „Ich bin Blutgruppe Null positiv.“ Damit ist sein Blut geeignet für die allermeisten Empfänger. Wobei immer alle Spender – unabhängig von ihrer Blutgruppe – willkommen sind und gerade jetzt dringend gebraucht werden.

Lässt sich von Schwester Martina Musfeldt Blut abnehmen: Spenderin Ines Hoffmann. Quelle: Henry Mundt

Im Oktober konnten im gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin nur 215 Blutkonserven gewonnen werden, darunter waren neun Erstspender. Auf dem aktuellen Barometer des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost sind fünf der acht Blutgruppen im roten Bereich.

Corona-Regeln auch bei der Blutspende

„Der Versorgungsstand ist extrem niedrig“, sagt Andrea Thiem, Sprecherin des DRK Blutspendedienstes Nord-Ost. Die Gründe dafür sind vielfältig: „Wir hatten wegen der Pandemie weniger Räumlichkeiten zur Verfügung. Wir konnten keine Spenden mehr vor Ort organisieren, weil wir plötzlich Orte wie Schulen oder Oberstufenzentren nicht mehr nutzen konnten. Daher fehlten uns die Erstspender.“ Auch das Spenden sei durch die verschiedenen Corona-Regeln komplizierter geworden. Aktuell geht es nur mit einem im Voraus gebuchten Termin.

Andrea Thiem berichtet, dass gerade zu Beginn der Pandemie eine sehr hohe Bereitschaft für Spenden dagewesen sei. Diese hat aber stark nachgelassen. „Viele Menschen sind natürlich besorgt und wollen sich und andere nicht anstecken.“ Die DRK-Sprecherin versichert aber, dass die Blutspenden unter den bestmöglichen Sicherheitsbedingungen durchgeführt werden.

Maske und Desinfektionsmittel zur Sicherheit

Für eine sichere Blutspende auch zu Pandemiezeiten wird in den Räumen der Ruppiner Kliniken gesorgt: Spender bekommen eine frische FFP2-Maske und ein Desinfektionsmittel gereicht. Der übliche frische Imbiss nach der Spende muss leider ausfallen. Als kleinen Ersatz bekommen die Spender einen Fünf-Euro-Gutschein für eine lokale Bäckerei. Getränke gibt es aber trotzdem.

Die nächsten Termine zur Blutspende im Ruppiner Land Mittwoch, 10. November: 14.30 bis 18.30 Uhr in Wittstock, Clara-Zetkin-Straße 7 Freitag, 12. November: 8 bis 12.30 Uhr in Neuruppin in der Sparkasse, Fontaneplatz 1 Donnerstag, 18. November: 14.30 bis 18.30 Uhr in Neuruppin in den Ruppiner Kliniken, F-Haus, Fehrbelliner Straße 38

Auch bei der Übertragung des Coronavirus durch einen infizierten Spender gibt der betreuende Arzt Dieter Prokop Entwarnung: „Es wird bei einer Bluttransfusion nicht einfach das Blut übertragen. Es wird zuerst in seine einzelnen Bestandteile zerlegt und dann aufgearbeitet.“ Damit sei eine Infektion praktisch ausgeschlossen. Auch wer kurz zuvor gegen Corona oder die Grippe geimpft wurde, kann Blut spenden.

Von Till Eichenauer