Noch muss das Amt Temnitz Eltern, die einen Kitaplatz für ihr Kind suchen, nicht abweisen. Doch geht Amtsdirektor Thomas Kresse davon aus, dass der Bedarf künftig steigen wird – auch weil in der Temnitz-Region neue Baugebiete entstehen.

Drei der fünf Gemeinde-Kitas müssen derzeit mit einer Ausnahmegenehmigung betrieben werden, weil der Platzbedarf so groß ist. Während in Dabergotz bereits klar ist, dass die Kita „Wirbelwind“ auch weiterhin mit einer Sondergenehmigung rechnen kann, sind die Gespräche für die Kitas in Wildberg und Walsleben noch nicht abgeschlossen.

Neue Kita in Dabergotz ist in Planung

Das Amt plant deshalb schon jetzt eine neue Kita in Dabergotz. 55 Plätze soll das künftige Haus haben – doppelt so viele wie die alte Kita. Inzwischen verhandelt das Amt mit mehreren Interessenten, die bereit wären, ein Haus für Kinder zu errichten. Im allerbesten Fall – „sehr sportlich gerechnet“ – darf Mitte kommenden Jahres gebaut werden, so Thomas Kresse.Auch im Fehrbelliner Rathaus macht man sich Gedanken über eine neue Kita. So wird voraussichtlich ein Neubau die beengte alte Kita ersetzen. Wie viele Plätze das künftige Haus der Kinder haben wird, sei noch offen, sagt Sachbearbeiterin Lisa Kalka. Klar ist aber: Fehrbellin plant ein neues Wohngebiet. Auch dessen künftige Kitakinder müssen im Platzbedarf mit eingerechnet werden.

Noch kann die Gemeinde Fehrbellin dem Bedarf an Kitaplätzen gerecht werden. Allerdings gibt es Kitas, die an der Auslastungsgrenze arbeiten. Protzen zum Beispiel. Im Juni hatte sich ein privater Kita-Betreiber vorgestellt, der in Protzen ein zweites Angebot schaffen möchte. Das Grundstück dafür ist bereits gekauft.

Ähnlich angespannt wie im Amt Temnitz und in der Gemeinde Fehrbellin sieht es bei den Kitaplätzen in den Städten Kyritz, Neuruppin und Rheinsberg sowie im Amt Lindow aus. Der Landkreis hatte deshalb bereits in dem Kita-Bedarfsplan für die Jahre 2019/20 festgestellt, dass in diesen vier Bereichen neue Betreuungsplätze geschaffen werden müssten.

800 Plätze in Neuruppin reichen nicht aus

Größter Kita-Anbieter im Landkreis ist die Stadt Neuruppin. Sie hat in ihren eigenen Einrichtungen allein 800 Plätze für Mädchen und Jungen. Die reichen aber bei Weitem nicht aus, um die Nachfrage zu decken.

In Neuruppin ist in diesem Jahr ein neues Gebäude für die Montessori-Kita entstanden. Quelle: Andreas Vogel

Im August hat die neue Montessori-Kita gegenüber dem evangelischen Friedhof aufgemacht, die viel mehr Plätze als das bisherige Kinderhaus in der Innenstadt bietet. Dieses wird nun allein von den Hortkindern in Beschlag genommen.

In Neuruppin entstehen neue Kitas

Zudem sollen sechs Kitas neu gebaut oder erweitert werden: Die evangelische Kirchengemeinde plant einen Kitaneubau an der Mesche für bis zu 180 Kinder und eine neue, größere Kita in Radensleben, die Wohnungsbaugenossenschaft WBG eine für gut 50 Mädchen und Jungen am alten Paulinenauer Bahnhof. Alle drei Projekte könnten 2021 oder 2022 fertig werden.

Auch die Stadt Neuruppin will ihre Kita Tabaluga in Gildenhall neu bauen und vergrößern. Im nächsten Jahr sollen zudem die Arbeiten für die Erweiterung der Kita „Miteinander“ der Stephanus-Stiftung im Bullenwinkel beginnen.

Die Stadt Neuruppin will die Gildenhaller Kita neu bauen – und dabei auch gleich größer gestalten. Quelle: Henry Mundt

Wenn die Vorhaben umgesetzt sind, sei der Bedarf aus Sicht der Stadtverwaltung erst einmal gedeckt, sagt Neuruppins Rathaussprecherin Michaela Ott.

Herzberger Kita bekommt einen Anbau

Im Amt Lindow entstehen gerade jetzt neue Kita-Plätze. An der Kita Herzberg wird ein Anbau errichtet. Wenn er übergeben wird – und das passiert vermutlich im November –, könnten dort 74 Kinder betreut werden. Davon geht die Lindower Amtsleiterin Doris Bergmann aus. Im Moment sind dort 66 Kita- und Hort-Kinder untergebracht – allerdings nur, weil es eine Ausnahmegenehmigung für so viele Steppkes gibt. Normalerweise gibt es dort nur 54 Plätze.

An der Herzberger Kita entsteht ein Anbau – und damit mehr Platz für die Kinder. Quelle: Celina Aniol

In der Kita der Stadt Lindow werden 140 Kinder betreut. Dort reiche derzeit der Platz aus. Insgesamt stehen auf der Warteliste für die beiden Lindower Kitas etwa 20 Namen. Rund 15 brauchen einen Platz allerdings erst später. Fünf Eltern aber muss das Amt vertrösten – und dabei an den Landkreis verweisen, der den Anspruch auf einen Kita-Platz am Ende erfüllen muss, so Bergmann.

Rheinsberg : freie Plätze in nur einer Kita

In Rheinsberg gibt es noch einige freie Plätze – allerdings nur im Kindergarten von Dorf Zechlin. Alle anderen Einrichtungen seien derzeit voll belegt, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow.

Der Kreis gehe aber davon aus, dass auch Dorf Zechlin bis Ende des Jahres voll ist. Schwochow kann sich aber vorstellen, dass es auch Anfang 2021 noch freie Plätze in einer der Rheinsberger Kitas geben wird. Denn in der Stadt leben einige Flüchtlingsfamilien mit mehreren Kindern, von denen derzeit einige wegziehen, so der Bürgermeister.

Rheinsberg muss über Neubau nachdenken

Auf lange Sicht müsse die Stadt aber überlegen, ob sie nicht doch noch an einer Kita anbaut oder sogar einen Neubau hinstellt. „Ich persönlich denke, dass wir mehr Plätze benötigen werden“, sagt Schwochow. Eine solche Entscheidung zu treffen, sei aber schwierig, betonen er und Doris Bergmann unisono.

Planen lasse es sich auf diesem Gebiet nur schwer. Wegen der vielen Zu- und Wegzüge, die meistens nicht vorhersehbar sind, so die Lindowerin. Aber auch wegen der immer wieder neuen Landesregelungen zu Kitas, die sich auf die Zahl der Plätze auswirken. „Es ist wie der Blick in eine Glaskugel.“

Trend zu mehr Kita-Kindern

Schwochow bringt das Problem noch weiter auf den Punkt: „Alleine die Bauplanung für eine neue Kita dauert zwei Jahre, ein Kind braucht aber in der Regel nur neun Monate, bis es da ist: Wir planen also immer mit veralteten Zahlen.“

Seit 2015 werden jedes Jahr mehr Mädchen und Jungen in den gut 80 Kitas in Ostprignitz-Ruppin betreut. Laut dem Kita-Bedarfsplan des Kreises gab es 2015 genau 9030 Mädchen und Jungen, die betreut wurden – 2018 waren es knapp 9700. Der Landkreis geht davon aus, dass der Betreuungsbedarf vorerst weiter steigen wird.

Von Celina Aniol, FraukeHerweg, Reyk Grunow undAndreas Vogel