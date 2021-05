Züge zwischen Neuruppin und Kremmen fallen bis Dienstagabend aus

Neuruppin

Eigentlich sollte die Störung auf der Strecke des Regional-Express zwischen Kremmen und Neuruppin bis Montagabend behoben sein. Am Montagnachmittag hieß es von der Bahn jedoch, dass die Arbeiten nun doch länger dauern werden.

Somit fallen die Züge auf der Linie des RE6 voraussichtlich bis Dienstag, 4. Mai, um 18 Uhr aus. Zwischen dem Rheinsberger Tor in Neuruppin und Hennigsdorf ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, die an allen Bahnhöfen der Strecke halten.

Expressbusse sorgen für Anschluss an den Zugverkehr

Von 7 bis 20 Uhr rollt dort zudem eine Expresslinie, die jeweils nur am Start- und Endpunkt hält. „Damit besteht Anschluss an die Züge in Hennigsdorf in Richtung Berlin sowie in Neuruppin Rheinsberger Tor in Richtung Wittenberge“, heißt es von der Bahn.

Die Züge des RB 55 zwischen Velten-Kremmen fahren indes wieder seit Montagmittag. Der Schienenersatzverkehr ist dort eingestellt. Am Donnerstagnachmittag gab es auf der Strecke einen Blitzeinschlag an einem Stellwerk und daraus resultierende Störungen an Bahnübergängen, die zum tagelangen Stillstand auf den Schienen geführt haben.

Von Celina Aniol