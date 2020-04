Autobahnbau: Zufahrt nach Stöffin wird gesperrt

Stöffin

Knapp einen Monat lang ist Stöffin nur von Protzen aus erreichbar. Die Zufahrtsstraße, die vom Stöffiner Berg aus unter der Autobahn hindurch in den Ort führt, ist ab Dienstag, 28. April, gesperrt. Grund dafür sind die Bauarbeiten für die neue Fahrbahn der Autobahn A24.

Bis Ende Mai will die Havellandautobahn-Gesellschaft den zweiten Teil der Autobahnunterführung neu bauen lassen. Die bisherige Brücke wird abgerissen und völlig neu errichtet. In den nächsten Wochen soll die Tragkonstruktion aufgebaut werden, die die Verschalung für die Betonelemente in den kommenden Monaten hält.

Die Autobahn zwischen Neuruppin und Neuruppin Süd wird in zwei Bauabschnitten erneuert. Im vergangenen Jahr war die südliche Fahrbahn in Richtung Berlin an der Reihe. Nachdem die fertiggestellt wurde, wird nun die Fahrbahn in Richtung Hamburg neu gebaut.

2019 ließ die Havellandautobahn-Gesellschaft die erste Hälfte der Unterführung bei Stöffin neu bauen. Quelle: Reyk Grunow/Archiv

Mit jeder Fahrbahnseite wird ein Teil der Unterführung ersetzt: 2019 war der Teil der Brücke in Richtung Stöffin dran, jetzt der Teil, der in Richtung Buskow liegt. Die Sperrung soll bis Donnerstag, 21. Mai, dauern. Die Umleitung führt über Protzen und Dammkrug.

Die Arbeiten an der A24 dauern noch bis Ende 2022, der Abschnitt zwischen Neuruppin und Neuruppin Süd soll in diesem Dezember fertig werden.

Von Reyk Grunow