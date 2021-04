Zugausfall auf der Strecke von Neuruppin nach Berlin

Neuruppin

Ein Blitz schlug am Freitagnachmittag in ein Stellwerk der Bahn auf der Strecke zwischen Neuruppin und Velten ein. Zudem gab es Störungen an Bahnübergängen in diesem Bereich. Der Zugverkehr musste eingestellt werden. Die Ausfälle betreffen die Linien RE 6 und RB 55.

Der RE 6, der aus Wittenberge kommt, beendet derzeit sine Fahrt am Rheinsberger Tor in Neuruppin. Ebenfalls dort startet er wieder in die Gegenrichtung. Die Bahn setzt im weiteren Verlauf der Strecke auf Ersatzverkehr. Sie setzt seit Freitagfrüh je zwei Busse ein, die den Abschnitt zwischen Velten/Kremmen und Neuruppin bedienen.

Bahn hofft, Schäden schnell zu beheben

Das Unternehmen verweist darauf, dass es zu einzelnen Zugausfällen auch im Bereich Hennigsdorf und Berlin Gesundbrunnen sowie Spandau kommen kann. Die Bahn rechnet damit, dass die witterungsbedingten Schäden bald behoben sind.

Auf ihrer Internetseite heißt es am Freitagfrüh, dass die Strecke voraussichtlich ab 12 Uhr wieder befahren werden kann. Neue Informationen gibt es unter: bahn.de/aktuell.

Von Celina Aniol