Zum Abschied viel Lob und viel Blumen für Neuruppins Bürgermeister

Neuruppin

Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) ist am Montagabend von den Stadtverordneten mit viel Lob und vielen Blumen in den Ruhestand verabschiedet worden. Der 65-Jährige Kommunalpolitiker hat 16 Jahre die Geschicke der Kreisstadt geleitet und war 30 Jahre in der Kommunalpolitik aktiv.

Ein warmherziger Streiter

Er sei stets ein „verlässlicher und warmherziger Streiter“ gewesen, sagte der Bündnisgrüne Andreas Haake. „Ich habe bewiesen, dass ich Neuruppiner bin“, sagte Golde. Er unterlag im November bei der Stichwahl dem SPD-Mann Nico Ruhle (39). Der studierte Rechtspfleger wird am Sonnabend, 13. März, offiziell in sein neues Amt eingeführt.

Von Andreas Vogel