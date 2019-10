Poesiefestival: Dichtertreffen in Neuruppin

Neuruppin

Das Fontanejahr 2019 neigt sich seinem Ende zu, doch in Neuruppin dreht sich noch einmal alles um Literatur: Ein Wochenende lang, vom 1. bis zum 3. November, holt das Lyrikfestival „Pop und Petersilie“ preisgekrönte Gegenwartspoeten in die Fontanestadt. An verschiedenen Spielorten in der ganzen Stadt präsentieren sie ihre Werke bei Lesungen, Dichterwettstreiten – sogenannten Poetry-Slams – und in Lyrik-Duetten.

Otto Wynen und Peter Böthig sind zwei von vier künstlerischen Leitern von „Pop und Petersilie“. Wynen und Böthig haben vor neun Jahren die Fontane-Festspiele mitbegründet und wagen sich mit „Pop und Petersilie“ zum ersten mal auf das Gebiet der Poesie vor.

In Neuruppin sind sie damit genau am richtigen Ort, findet Wynen: „ Neuruppin hat den Anspruch brandenburgische Literaturhauptstadt zu sein – mindestens!“

„Crème de la Crème der deutschsprachigen Poesieszene “

Die Fontane-Festspiele haben in den vergangenen Jahren ein breites literaturbegeistertes Publikum angezogen, und die Stadt hat eine kleine, aber rege Poetry-Slammer-Szene. „Große Kunst gehört auch in die Provinz“, sagt Böthig.

Zu „Pop und Petersilie“ wird die „Crème de la Crème der deutschsprachigen Poesieszene“, so Wynen, nach Neuruppin kommen. Darunter Jan Wagner, der 2016 als erster Lyriker den Deutschen Buchpreis gewonnen hat, Bas Böttcher, Begründer der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene, und Gerhard Falkner, der 2017 für den Deutschen Buchpreis nominiert war.

Poetry-Slams und Lyrik-Duette an verschiedenen Spielorten

Kern des Festivals werden die Lyrik-Duette sein. Das Konzept: Ein prominentes Gesicht der Poesieszene wählt sich einen Duettpartner, der der deutschen Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt ist. Gemeinsam lesen sie ihre Werke, begleitet von zeitgenössischer Musik – unter anderem vom Jazz-Saxofonisten Warnfried Altmann.

Peter Böthig (l.) und Otto Wynen planen das Poesiefestival "Pop und Petersilie" in Neuruppin. Quelle: Feliks Todtmann

Am zweiten Festivaltag wird es im Café Hinterhof eine offene Bühne für lokale Poetry-Slammer und ihre literarischen Performances geben. Dabei treten die Lyriker gegeneinander an und inszenieren ihre Gedichte vor dem Publikum – das hinterher den besten Auftritt per Abstimmung kürt.

Wynen und Böthig haben den Anspruch, mit ihrem Poesiefestival in einer brandenburgischen Kleinstadt einen Gegenentwurf zur schnelllebigen und hysterischen Kommunikation unserer Zeit zu schaffen, erklärt Böthig: „Poesie ist der Versuch, den Gegenüber zu verstehen, ihm zu zu hören, statt ihn zu übertönen.“

Den Blick für das Unspektakuläre schärfen

Und natürlich darf Theodor Fontane nicht fehlen: Fontane, der auch Lyriker war, bildet den „Ausgangspunkt für eine lyrische Reise in die Gegenwart“, erklärt Wynen. Das Leitmotiv für das Poesiefestival haben Wynen und Böthig einem Vorwort der „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ entnommen: „Der Reisende in der Mark muss sich ferner mit einer feineren Art von Natur- und Landschaftssinn ausgerüstet fühlen.“ Auch die Besucher von „Pop und Petersilie“ sollen ihren Blick für das Unspektakuläre schärfen.

Der Titel „Pop und Petersilie“ ist bewusst gewählt: Er soll alltäglich und unspektakulär klingen, das Spielerische des Festivals betonen. Die Menschen sollen sich nicht von hochgestochenen Formulierungen abgeschreckt fühlen – im Gegenteil: „Pop und Petersilie“ möchte Poesie einem breiteren Publikum zugänglich machen.

Peter Böthig sagt es mit den Worten von Hinemoana Baker, die am 2. November bei „Pop und Petersilie“ auftreten wird: „Lyrik soll nicht eines Tages unter Denkmalschutz stehen.“

Von Feliks Todtmann