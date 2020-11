Neuruppin

Ein Virus befällt die Welt. Unbarmherzig und folgenschwer. Über eine Million Menschen sterben rund um den Globus. Andere verwandeln sich in Digital-Zombies, die von anderen abgeschottet in ihren Wohnungen hausen. Restaurants, Zoos und Kinos sind in Deutschland geschlossen; andernorts ist oft alles dicht.

„Wenn jemand so ein Drehbuch vor einem Jahr in den Filmstudios vorgelegt hätte, dann wäre er ausgelacht worden“, sagt Axel Eggeling – und lacht selbst. Der Skript, meint er, wäre wohl im Mülleimer mit dem Vermerk gelandet: zu unrealistisch. „Und jetzt sind wir da mitten drin in dem Szenario.“

Eggeling klingt, als ob er es selbst immer noch nicht recht glauben kann. Dabei ist er als Betriebsleiter des Neuruppiner Kinos im Moment wirklich schwer betroffen von Corona und den Folgen.

Neuruppiner Kinoleiter: Zuversicht trotz Corona-Krise

Nach dem ersten Shutdown der Pandemie im Frühjahr ist das Union-Filmtheater lange geschlossen. Erst Ende August laufen dort wieder Filme. Damals hoffte Axel Eggeling, nicht bald wieder den Vorhang zuziehen zu müssen. „Ob wir das überleben würden, wage ich zu bezweifeln“, sagte er damals.

Jetzt flimmern erneut keine bewegten Bilder über die Leinwände: In ganz Brandenburg ist das verboten. Vorerst nur im November. Es sieht aber so aus, als ob das wegen der weiterhin hohen Infektionszahlen noch länger so bleiben könnte. Diesmal klingt Eggeling aber nicht ganz so verzweifelt. Ja, er versprüht Zuversicht: „Das Union-Kino wird es weiter geben.“

Gute Zeit nach der ersten Zwangspause

Die für den November-Ausfall geplanten großzügigen Hilfen des Bundes lassen ihn hoffen. Schließlich sollen nun bis zu 75 Prozent des finanziellen Ausfalls erstattet werden. „Wobei die Frage ist, was am Ende tatsächlich fließt.“

Aber auch der große Run auf die Vorstellungen in den vergangenen Wochen vermittelt ihm ein gutes Gefühl. „Wir haben in den paar Monaten, als wir auf hatten, sehr gute Zahlen gemacht.“ Trotz eines Betriebs auf Sparflamme wegen der Abstandsregeln.

Die zwangen den Kinochef dazu, viel Platz zwischen den einzelnen Zuschauergrüppchen zu lassen: immer drei Sitze und eine ganze Reihe frei. „Wir hatten aber das Glück, dass wir ein richtiges Familienkino sind.“ Sprich: Dass die Gruppen vergleichsweise groß waren – und die Lücken im Lichtspielhaus dadurch kleiner als gedacht. So konnte Eggeling trotz der strengen Hygienestrategie im Schnitt 37 Prozent der Plätze in den Sälen füllen anstatt wie geplant nur 30.

Viele Kino-Mitarbeiter von Zwangspause hart betroffen

Dass ausgerechnet die Kinos wegen der steigenden Zahl von Erkrankungen nun wieder schließen mussten, macht ihn ratlos. Er kann nicht verstehen, dass private Feiern weiter erlaubt sind, nicht aber der Besuch von Filmbühnen.

„Wir sind diejenigen, die mit unseren Hygienekonzepten die Leute voneinander fernhalten können – und es auch tun.“ Anders als in Restaurants, wo am Ende des Abends doch alle aufeinander hocken, könnten die Kinobetreiber Distanz auf Dauer garantieren. Landauf, landab habe sich in den Kinos auch niemand infiziert.

Der nächste Teil der Ostwind-Saga soll kurz vor Weihnachten in die Kinos kommen. Die Frage ist, ob das passiert – ob oder die Kinos da noch geschlossen sind. Das Plakat für den Film hängt jedenfalls schon. Quelle: Henry Mundt

Das Problem ist aus Sicht Eggelings, dass von der Schließung nicht alleine die Kinos als Unternehmen betroffen sind, sondern auch ihre Beschäftigten. Viele von ihnen fallen dabei durch alle Raster, da sie nicht fest angestellt sind und somit keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. „Sie tun mir wirklich leid.“

Axel Eggeling glaubt, dass die Menschen die besondere Atmosphäre im Kino samt Leinwandmagie und Popcornduft vermissen. Quelle: Henry Mundt

Etwa 15 Menschen jobbten alleine in dem Neuruppiner Kino zu Hochzeiten. In der Corona-Krise ist das Team auf acht Personen zusammengeschrumpft. Anderswo kommen die oft jungen Menschen, die sich bei ihm während ihrer Schul- oder Ausbildungszeit etwas dazuverdienen, auch nicht unter. Schließlich sind viele Anlaufstellen für Gelegenheitsjobs wie Kneipen ebenfalls zu.

Hinter den Kulissen des Kinos passiert derzeit herzlich wenig. „Wir müssen ab und zu die Säle lüften, die Projektoren und Server anschmeißen, das war’s.“ Klar, versucht Union daneben auch die Zuschauer digital bei der Stange zu halten, sie schon jetzt für die späteren Premierenvorstellungen zu ködern.

Wiedereröffnungstermin fürs Neuruppiner Kino: völlig offen

„Wir dürfen ja nicht in Vergessenheit geraten, sonst verschwinden wir von der Bildfläche und keiner weint uns nach.“ Das Marketing übernimmt aber die Zentrale: das Hamburger Unternehmen K-Motion, das neben dem Neuruppiner bundesweit 14 Kinos unter dem Dach von Cinemotion betreibt.

Zu viel versprechen sollte die Werbung jetzt aber nicht. „Wir können nicht sagen: Wir sind im Dezember wieder da. Denn am Ende fragt man sich: im Dezember welchen Jahres.“ Axel Eggeling fürchtet, dass Corona wieder dazwischen grätschen könnte – und die Wiedereröffnung erneut verschoben werden muss.

Aber er glaubt an die Macht der bewegten Bilder auf der großen Leinwand – und an die Stärke des Drumherums in dem Lichtspielhaus: der Aufregung in der Schlange, des Dufts von Popcorns, der besonderen Atmosphäre, wenn es im Saal schummrig wird. Und damit unbedingt an ein Happy End für sein Haus – trotz des derzeit desaströsen Drehbuchs.

