Zwei Preisträger für Fontane-Kulturpreis

Neuruppin

Die mit je 1000 Euro dotierten Fontane-Kulturpreise der Stadt Neuruppin gehen in diesem Jahr an Harald Bölk, den Leiter der Kreismusikschule in Neuruppin, sowie an den Märkischen Jugendchor des Schinkel-Gymnasiums.

Landtagspräsidentin hält die Laudatio

Die Preise werden am Montag, 30. Dezember, zum Abschluss der Feiern zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane in der Neuruppiner Kulturkirche von Bürgermeister Jens-Peter Golde übergeben, die Laudatio wird die Rheinsberger Landtagsabgeordnete Ulrike Liedtke ( SPD) halten, die Landtagspräsidentin ist.

Harald Bölk unterrichtet seit 1979 an der Musikschule in Neuruppin Trompete. Mit dem Schuljahr 2004/05 übernahm er von Peter Brüssow die Leitung der Kreismusikschule und ist mit seinen unterschiedlichen Ensembles immer dort zu erleben, wo gefeiert wird. Bölk hat die Bläserklassen an der Evangelischen Schule auf den Weg gebracht und viele Orchester- und Musicalwochen gemanagt. Nicht zuletzt waren die Bläser auch bei vielen Weihnachtsmärkten im Einsatz.

Besonderes Licht für Fontanes Geburtshaus

Das gilt ebenso für den Märkischen Jugendchor, der 1967 von Hans-Peter Schurz gegründet wurde und seitdem mehr als 600 Sängern die Möglichkeit gegeben hat, beim gemeinschaftlichen Singen Freude zu erleben und zu vermitteln. Der Chor hat bei seinen Reisen durch Europa und in die USA Neuruppin bekannt gemacht und im Mai in Potsdam den renommierten Wilhelm-Kempff-Wettbewerb gewonnen.

Der Märkische Jugendchor feiert seinen 1. Platz beim Wilhelm-Kempff-Chorwettbewerb in Potsdam. Quelle: privat

Die Auszeichnungsveranstaltung in der Kulturkirche beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Im Anschluss soll mit einer Fassadenprojektion an der Löwen-Apotheke, dem Geburtshaus von Fontane, das Festjahr beendet werden.

Von Andreas Vogel