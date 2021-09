Zwei Schulen in Ostprignitz-Ruppin betroffen, Amt meldet acht neue Fälle

Neuruppin

Das Gesundheitsamt in Neuruppin hat am Donnerstag acht neue Coronafälle gemeldet. Betroffen sind davon demnach auch die Grundschule in Gildenhalle sowie die Evangelische Schule in Neuruppin. Offen blieb, wie viele Schüler in Quarantäne geschickt wurden und welche Klassenstufen betroffen sind.

In den drei Kliniken im Landkreis wird derzeit ein Mensch wegen einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt. Der 7-Tages-Inzidenzwert für Ostprignitz-Ruppin wurde am Donnerstag vom Landesamt für Gesundheit mit 14,2 angegeben.

Von Andreas Vogel