Neuruppin

Für Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde ist es eine Dienstleistung für die Besucher der Stadt. Er kann sich noch die Untersuchung zu den touristischen Angeboten in den einzelnen Orten der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtwerken erinnern.

„Da gibt es doch tatsächlich einige Städte, wo Urlauber morgens um fünf nicht mal ’ne Toilette finden oder einen Schluck Wasser bekommen, weil die Gaststätten noch alle zu haben“, sagt Golde. Das darf es in Neuruppin nicht geben.

Die Brunnen stehen, wo viele Menschen sind

An zwei neuen Trinkbrunnen kann sich künftig jeder so viel Wasser holen, wie er braucht. Die Stadtwerke haben die Brunnen in den vergangenen Wochen installiert. Am Dienstag wurde einer auf dem Schulplatz in Betrieb genommen, direkt vor der Ladenzeile. Der zweite neben dem Spielplatz am Bollwerk folgt in einigen Tagen.

Ein Wasserstrahl schießt aus der Düse ins Glas. Quelle: Reyk Grunow

Bei den Wasserspendern handelt es sich um eine schlichte hüfthohe Säule aus Edelstahl. Per Knopfdruck auf der Rückseite schießt ein feiner Strahl Wasser in einem Bogen aus der Düse an der Oberseite.

Er versiegt nach einigen Sekunden wieder. Die Zeit reicht aber gut, um ein Glas mit frischem Trinkwasser zu füllen oder eine mitgebrachte Flasche. Natürlich kostenlos.

Alle 20 Minuten spülen sich die Brunnen automatisch, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Joachim Zindler. So ist sichergestellt, dass das Wasser immer hygienisch einwandfrei ist. „ Trinkwasser ist eines der am besten kontrollieren Lebensmittel überhaupt“, so Vertriebschef Guido Gerlach.

Ein Wasserspender wurde prompt angefahren

Der Brunnen auf dem Schulplatz hatte schon vor seiner Inbetriebnahme für Diskussionen gesorgt. Vor einigen Tagen war er von einem Lastwagen angefahren und leicht beschädigt worden. Sofort gab es Forderungen, die Stahlsäule woanders hin zu bauen statt mitten vor die Läden.

Bürgermeister Golde lehnt das ab. Was soll der Brunnen in irgendeiner hinteren Ecke? „Wir brauchen ihn hier, hier sind die Fußgänger unterwegs.“ Und der Unfallschaden war so winzig, dass man ihn kaum erkennt.

Von Reyk Grunow