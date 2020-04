Zweite Tote durch Corona in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Ostprignitz-Ruppin hat einen zweiten Toten durch die Corona-Pandemie zu beklagen. Es handelt sich um eine 88-jährige Frau, die am Donnerstag in den Ruppiner Kliniken gestorben ist, sagte Sozialdezernentin Waltraud Kuhne am Freitagnachmittag.

Zu dem Zeitpunkt waren im Landkreis 63 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, wobei sich fünf Patienten in stationären Behandlung befinden und einer davon beatmet wird. Diese Patientin befinde sich aber auf dem Weg der Besserung und werde derzeit entwöhnt von dem Beatmungsgerät, so Kuhne. Demnach gelten inzwischen 25 Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert waren, als geheilt.

Zweiter Todesfall innerhalb einer Woche

Anfang der Woche hatte die Kreisverwaltung über den ersten Todesfall durch die Pandemie berichtet. Auch dabei handelte es sich um eine Frau. Die Mitsiebzigerin befand sich bei einer Reha in einem anderen Landkreis und starb dort.

Bei den bisher in Neuruppin getesteten Flüchtlingen gab es indes bisher keine weiteren Coronafälle, sagte die Dezernentin. Offen blieb aber, wie viele der insgesamt gut 120 Flüchtlinge bisher auf das Virus untersucht wurden.

Kreis spricht wegen der Kosten mit dem Land

Kuhne bestätigte lediglich, dass inzwischen 42 Flüchtlinge, die bisher in einem Wohnverbund in Rheinsberg untergebracht waren und bei denen es mehrere Coronafälle gibt, am Freitag in das Jugenddorf Gnewikow verlegt wurden. Dort ist es möglich, den notwendigen Abstand untereinander zu halten.

Wegen der zusätzlichen Kosten ist der Kreis mit dem Land im Gespräch. „Es geht um den Schutz der Bevölkerung, nicht allein um den Schutz der Flüchtlinge“, betonte Kuhne. Das Jugenddorf Gnewikow wird seit Freitag rund um die Uhr von einem Wachunternehmen geschützt.

Kakerlaken im Übergangswohnheim

Bekannt wurde am Freitag auch, dass der Kreis das Übergangswohnheim in Treskow wegen Kakerlaken-Befalls bereits vor gut drei Wochen leer gezogen hat. Die Bewohner leben nun in dem Modul am Oberstufenzentrum, das seit Monaten leer stand, weil Deutschland immer weniger Flüchtlinge aufnimmt.

Von Andreas Vogel