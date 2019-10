Neuruppin

Bei einem Verkehrsunfall auf der Fehrbelliner Straße in Neuruppin ist am Donnerstagnachmittag ein zwölf Jahre altes Mädchen verletzt worden. Auf Höhe einer Fußgängerfurt querte das Kind von rechts die Fahrbahn, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, teilte die Polizei mit. Ein Audi, dessen 38-jährige Fahrerin in Richtung Innenstadt fuhr, stieß mit der Zwölfjährigen zusammen.

Das verletzte Kind musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Mutter sei über den Unfall informiert worden, teilte die Polizei weiter mit. An dem Audi entstand durch den Unfall ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

