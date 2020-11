Neuruppin

Auch wenn in den vergangenen Tagen gelegentlich der Eindruck entstand: Von einem dauerhaften Rückgang der Coronainfektionen im Kreis Ostprignitz-Ruppin kann offensichtlich keine Rede sein. Am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung insgesamt 22 neue Fälle. Das ist einer der höchsten Anstiege innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020.

Die neuen Infektionen stehen vor allem im Zusammenhang mit Schulen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Betroffen sind laut Kreisverwaltung erneut die Evangelische Schule, die Rosa-Luxemburg-Schule und die Puschkinschule in Neuruppin sowie die Grundschule in Breddin.

Anzeige

Neue Infektionen wurden auch aus einer Pflegeschule in Neuruppin gemeldet, von der Theodor-Fliedner-Stiftung in Langen, der Stephanus-Stiftung in Kyritz und aus dem Umfeld einer Hausarztpraxis in Lindow.

Ergebnisse der Tests an der Evangelischen Schule liegen noch nicht vor

Viele der Personen, bei denen sich jetzt eine Infektion bestätigt, seien schon in Quarantäne gewesen, heißt es von der Kreisverwaltung.

Nachdem die Corona-Infektionen an der Evangelischen Schule zuletzt immer weiter zunehmen, hatte das Gesundheitsamt am Mittwoch angewiesen, dass ein Großteil der Lehrer dort auf die Viren getestet werden soll. Ergebnisse lagen aber nicht nicht vor.

Lesen Sie auch

Insgesamt sind dem Gesundheitsamt seit Beginn der Pandemie 457 Corona-Fälle in Ostprigitz-Ruppin bekannt geworden. 162 Menschen sind derzeit an Covid-19 erkrankt, 296 haben die Krankheit überstanden. Elf Patienten werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, fünf davon auf einer Intensivstation.

Von Reyk Grunow