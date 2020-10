Neuruppin

Das riesige Festzelt ist leer. Im vorderen Teil, wo eigentlich die Bühne für die Musiker zu sehen sein sollte, stehen einsame Klappbänke, weiter hinten ein Wagen für den Bierausschank.

Christian Juhre, der Betreiber des Hangars 312 auf dem alten Flugplatz von Neuruppin, hatte eigentlich gehofft, dass die Gäste vor dem Wagen Schlange stehen. Oder dass wenigstens die Bänke und Tische in dem großen Festzelt voller Gäste sind. Aber an diesem Samstagnachmittag lässt sich am Bierausschank so gut wie niemand sehen.

Anzeige

Freitagabend wollte Juhre ein großes Oktoberfest an seinem Veranstaltungshangar eröffnen. 60 Fässer Bier hat er eigens dafür geordert. „Richtiges Festzeltbier“, sagt er. 3000 Liter. Und ein eigenes Zelt hat er aufbauen lassen. Mit schweren Stahlstützen, massiv im Boden verankert, stabilen Wänden und Platz für mehrere hundert Besucher. Alles vergebens.

Juhre war von seinem Hygienekonzept überzeugt – das Gesundheitsamt nicht ganz

Einen Tag vor der Eröffnung musste Juhre das Oktoberfest am Hangar 312 absagen. Nicht nur wegen Corona.

„Das ist typisch Neuruppin“, sagt Juhre und schüttelt verständnislos den Kopf. Dass ähnliche Feste gerade überall im Land abgesagt werden, zählt für ihn nicht.

Für das Fest hat er ein Hygienekonzept beim Gesundheitsamt des Kreises eingereicht. Das große Zelt wurde so aufgebaut, dass ein Giebel offen ist, damit dort die Luft aus dem Inneren abziehen kann. Auf der anderen Seite stehen Gebläse, die den Dunst aus dem Inneren nach draußen schieben sollten und damit auch mögliche Viren. So hatten sich die Organisatoren das gedacht.

Amt sperrt Bühne, weil eine Baugenehmigung fehlt

Für Veranstaltungstechniker Christian Juhre ist das nach wie vor ein gutes Konzept. Das Gesundheitsamt hatte aber Bedenken und erteilte weitere Auflagen. Juhre hatte auf ein Entgegenkommen der Behörden gehofft. „Aber das ist hier offenbar nicht gewollt“, sagt er verärgert.

Den Ausschlag für die Absage gab aber ein Besuch des Bauordnungsamtes des Landkreises. Das hat kurzfristig den Betrieb der Bühne für die Musiker untersagt, die im benachbarten Hangar 313 untergebracht war, vor dem das Festzelt steht.

Juhre hat für diesen Hangar keine Baugenehmigung und darf ihn für die Bühne eigentlich gar nicht nutzen. Dass die Genehmigung fehlt, wusste er. „Aber dann müsste man auch alle anderen Hangars sperren“, sagt er. Ohne Bühne und mit den Auflagen des Gesundheitsamtes kann das Oktoberfest nicht stattfinden.

Martinimarkt im Miniaturformat bis Ende Oktober an jedem Wochenende

Was stattfinden kann, ist der geplante Herbstrummel am Hangar – eine Art Martinimarkt im Miniaturformat als Alternative zum großen Rummel in der Innenstadt, der wegen der Pandemie in diesem Jahr ausfällt.

Am Sonnabend drehten sich vor allem Karussells für Kinder zwischen Imbissständen und einem Autoscooter. Die Fahrgeschäfte sollen in den nächsten Wochen immer mal wieder wechseln, sagt Christian Juhre; am kommenden Wochenende erwartet er auch einen Break Dance. Der Rummel findet bis Ende Oktober freitags bis sonntags von 14 bis 22 Uhr statt.

Für Veranstalter war das Jahr mit all den Corona-Vorgaben hart. Jetzt bleibt Juhre zudem auf den Kosten für das teure Festzelt sitzen. Ob er den Hangar 312 im nächsten Jahr weiter betreiben kann und will, weiß er im Moment noch nicht.

Von Reyk Grunow