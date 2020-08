Molchow

Es war eine der kürzesten Ansprache, die ein Bürgermeister für ein Millionenprojekt verfasst hat. „Endlich fertig“, mehr wollte Neuruppins Rathauschef Jens-Peter Golde zu dem Bauvorhaben eigentlich gar nicht sagen, als er die neue Molchowbrücke am Freitag endlich offiziell freigab. Nur eines noch: „Wir sind doch noch vor dem BER fertig geworden, entgegen allen Unkenrufen.“

Der Bau der Molchowbrücke ist eine Geschichte aus Pleiten, Pech und Pannen. Seit 2013 wurde an der neuen Brücke geplant. Über Monate hat sich die Stadtverwaltung mit den Molchowern gestritten: Erst darüber, ob überhaupt eine neue Brücke notwendig ist. Und als das Bauamt Fakten schuf und die alte abreißen ließ, darüber, wie eine neue Brücke aussehen soll.

Mehrfach verschob sich der Baustart, und als die Arbeiten endlich liefen, gab es immer wieder Pannen. Die Kosten sind in der Zeit explodiert. Von Anfangs geschätzten 760.000 Euro auf einen Betrag irgendwo um die 2,5 Millionen Euro. Statt wie erhofft 2018 wurde die Brücke erst 2020 fertig – und auch dann nicht wie zugesagt zum Beginn der Tourismussaison, sondern an deren Ende.

Die jüngsten Molchower waren die ersten, die am Freitagnachmittag mit Tretauto, Fahrrad und Roller offiziell über die neue Molchowbrücke fahren durften. Quelle: Reyk Grunow

Der Stadtverordnete und Ortsvorsteher von Karwe überreichte an Bürgermeister Golde dann auch eine „extrasaure Zitrone“ als Mahnmal auf einem Sockel. Ein Dank „für herausragende bauliche Fehlentscheidungen“ der Stadtverwaltung „für das Molchow-Brückendesaster“.

Weit über hundert Molchower waren am Freitagnachmittag zur Eröffnung der neuen Brücke gekommen. Etliche von ihnen sind stinksauer auf das Neuruppiner Bauamt und die Stadtverordneten. Nach wie vor fühlen sie sich bei der Planung der Brücke übergangen.

Vom Stadtverordneten Siegfried Pieper (l.) bekam Bürgermeister Jens-Peter Golde eine „extrasaure Zitrone“ für die pannenreichste Baustelle der Stadt überreicht. Quelle: Reyk Grunow

Zu den schärfsten Kritikern gehören Dirk Kerkhoff und Siegfried Ast. Beide hatten schon von Anfang an gewarnt, dass die von der Stadt geplante riesige Bogenbrücke sehr viel teurer wird, als offiziell geschätzt. Ast ist pensionierter Professor für Stahl- und Brückenbau und hatte einen Gegenentwurf zu der Konstruktion der Stadt angefertig. Nach wie vor ist er überzeugt, dass seine Flachbrücke wesentlich billiger gewesen wäre als das, was die Stadt in Molchow gebaut hat.

Kerkhoff, selbst pensionierter Designer, hat ein zehnseitiges „Memorandum“ verfasst, in dem er detailliert auflistet, was die Stadt Neuruppin, das Bauamt und die Stadtverordneten aus Sicht der Kritiker alles versäumt haben, welche Hinweise sie ignoriert haben und wie wenig sie auf die Bürger eingegangen sind. Das Papier haben die Molchower unter anderem an den Landesrechnungshof und die Kommunalaufsicht verschickt.

Mit der Bogenform der 37 Meter langen und 4,82 Meter breiten Fußgänger- und Radfahrerbrücke und den mächtigen Widerlagern am Ufer können sich viele Molchower bisher nicht anfreunden. Quelle: Henry Mundt

Für Kerkhoff steht fest: „Das ist Steuerverschwendung.“ Siegfried Pieper aus Karwe sieht das ähnlich: „Was hier entstanden ist, ist nicht das, was wir wollten.“ Er fordert eine Untersuchung, wie es zu den enormen Kosten für die Brücke kommen konnte und wer welche Fehler gemacht hat.

Anders als sein Kollege aus Karwe hielt sich Molchows Ortsvorsteher David Kissner mit Kritik zurück. „Für mich war immer das Wichtigste, dass die Brücke fertig gebaut wird“, sagt er. Und fertig ist sie. Eine Namen hat sie auch schon: Golden Gate Molchow in Anlehnung an die gelblich braune Farbe, in der sie gestrichen ist. Die war ein ausdrücklicher Wunsch aus Molchow, heißt es aus dem Rathaus.

