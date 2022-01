Neuruppin

Viel Grün, vor allem Bäume – so stellen sich de Planer vom Büro WES Landschaftsarchitektur Berlin das Umfeld des Bahnhofs Rheinsberger Tor in Neuruppin vor. Wo jetzt Autos parken, soll in den nächsten Jahren ein völlig neuer Busbahnhof für die Fontanestadt entstehen. Der soll neben der gepflasterten Fahrbahn vor allem von großen Bäumen geprägt sein.

Die Planer von WES aus Berlin haben mit ihrem Entwurf den Gestaltungswettbewerb für das Umfeld des Rheinsberger Tor in Neuruppin gewonnen. Die Juroren wählten aus allen eingereichte Unterlagen ihren als den besten aus.

Die Entscheidung fiel bereits am Montag hinter verschlossenen Türen, sagte Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle am Freitag, als er im Stadtgarten gleich neben dem Bahnhof eine Ausstellung mit allen Entwürfen eröffnete.

Neuruppin wollten nicht nur einen Busbahnhof am Rheinsberger Tor

Die Aufgabe war durchaus eine Herausforderung für die Planer. „Es ist nicht ganz einfach, einen Busbahnhof zu planen“, räumte Henrike Wehberg-Krafft vom Büro WES ein, als sie ihren Entwurf am Freitag vorstellte.

Mit vielen Bäumen rund um die Buswendeschleife mit ihren Stellplätzen wollen die Planer die benachbarten Wallanlagen bis zur Karl-Marx-Straße und darüber hinaus verlängern. Auch gegenüber, neben dem Stadtgarten, sollen große Bäume wachsen. Quelle: WES GmbH LandschaftsArchitektur Berlin

In Neuruppin war die Herausforderung besonders groß: Zum einen ging es u einen Busbahnhof auf relativ geringem Platz. Zum anderen soll der Platz so umgeplant werden, dass er für alle, die mit der Bahn in Neuruppin ankommen, einen repräsentativen Empfang in der Stadt bildet. Einen besseren als derzeit.

Eine Aufgabe, der sich weniger Planungsbüros gestellt haben, als erwartet, sagt Rainer Lehmann von der EWS Stadtsanierungsgesellschaft, der den Wettbewerb für die Stadt organisiert hatte. „Wie betreuen solche Wettbewerbe seit mehr als 25 Jahren“, sagt Lehmann: So wenige Bewerbungen wie in Neuruppin habe er noch nie erlebt.

Nur wenige Planungsbüros haben sich an dem Wettbewerb in Neuruppin beteiligt

Die Stadt wollte eigentlich in einer ersten Stufe abfragen, wie viele Büros überhaupt Interesse haben mitzumachen. Aus denen sollte ausgewählt werden, wer tatsächlich mitmachen darf. Doch am Ende gab es gar nicht genügend Interessenten. Und auch von denen, die beworben haben, hab nur gut die Hälfte einen Entwurf abgegeben. Sieben statt erhoffter zwölf gingen letztlich ein.

Ein Grund aus seiner Sicht: Es gibt zu wenige Landschaftsplaner und deren Auftragsbücher sind voll. Auch bei anderen aktuellen Wettbewerben haben Architekturbüros abgesagt, weil sie keinen Landschaftsplaner finden.

Henrike Wehberg-Krafft und ihr Kollege Stefan Weber vom Büro WES haben such eine alte Postkarte vom Bahnhof Rheinsberger Tor zum Vorbild genommen. Sie stammt aus dieser Zeit um 1830 und zeigt, wie sich die Wallanlagen mit ihren großen Bäumen bis an de heutige Karl-Marx-Straße ziehen. Mit der Umgestaltung soll der Wall wieder besser erlebbar werden.

Weniger Platz für Autos am Neuruppiner Bahnhof – mehr für Busse und Radfahrer

Die gesamte Fläche vom Stadtgarten über die Karl-Marx-Straße bis zu den Busbahnstegen soll nahezu eine Ebene bilden und ohne Barrieren auskommen abgesehen von den Einstiegspunkten für die Busse. Trinkbrunnen und Sitzbänke sind vorgesehen, ebenso ein Dach für alle, die auf den Bus warten. Das alte Bahnsteigdach, das derzeit gesperrt ist, soll etwas versetzt werden und könnte als Abstellanlage für Fahrräder auf zwei Etagen dienen.

Wenn die Umgestaltung beginnt, ist noch offen. Keinesfalls aber bevor die Ernst-Toller-Straße hinter dem Stadtgarten saniert ist. Dort sollen die neuen Parkplätze für Pendler entstehen, wenn die am Rheinsberger Tor wegfallen.

Alle Entwürfe sind von Montag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr im Foyer des Stadtgartens ausgestellt.

Von Reyk Grunow