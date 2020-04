Neuer Coronafall an den Ruppiner Kliniken

Neuruppin

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin steigt weiter leicht an. Am Dienstag meldete die Kreisverwaltung in Neuruppin von 69 nachgewiesenen Fällen, das sind sechs mehr als einen Tag zuvor.

Unter den Menschen, die sich mit den Viren angesteckt haben haben, ist auch eine Person, die in den Ruppiner Kliniken arbeitet, sagt Kreissprecherin Britta Avantario. Weitere Details zu diesem Fall will sie nicht nennen. Nur so viel: Der oder die Infizierte hatte nur zu wenigen Patienten des Neuruppiner Krankenhauses Kontakt. Das Gesundheitsamt sei dabei, alle Kontaktpersonen zu ermitteln und auf Coronaviren zu testen.

Drei der 69 Infizierten aus dem Landkreis mussten am Dienstag stationär behandelt werden, einer dieser Patienten wurde künstlich beatmet. Vier der 69 Infizierten haben die typischen Symptome der Erkrankung, obwohl bei ihnen ein Virentest negativ ausfiel.

Von Reyk Grunow