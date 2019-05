Neuruppin

Ein neuer Wegführt in Neuruppin seit Dienstag direkt vom Neuruppiner Neubaugebiet in die Altstadt. Die Stadtverwaltung hat dafür am Bullenwinkel einen Durchgang in der historischen Stadtmauer schaffen lassen. Von dort aus führt nun eine Verbindung vorbei am Haus der Begegnung in Richtung Wall und Blücherstraße.

Den Bau des Weges haben die Stadtwerke genutzt, um eine weitere Fernwärmeleitung zu verlegen. Der Weg samt Durchgang, Laternen und neuem Zaun hat rund 60.000 Euro gekostet. Im November hatten die Arbeiten begonnen, mussten aber im Winter vorübergehend eingestellt werden. Jetzt ist alles fertig.

Von Reyk Grunow