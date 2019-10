Sperrung der A24: Das nächste Verkehrschaos kommt

Neuruppin

Das Verkehrschaos zwischen Kremmen und Neuruppin am vergangenen Wochenende macht André Ewers noch immer stinksauer. Der Lkw-Fahrer steckte mit seinem Laster am Sonnabend über Stunden im Stau fest. Für eine Strecke, die er normalerweise in weniger als einer halben Stunde schaffen würde, brauchte Ewers jetzt mehr als fünf Stunden.

Zuerst ging es auf der A10 nur im Schneckentempo voran, dann kam die Umleitungsstrecke über Land dazu. „Ich habe schon für die letzten drei Kilometer bis zur Abfahrt Kremmen dreieinhalb Stunden gebraucht“, sagt Ewers. Dann dauert es noch einmal zwei Stunden, bis er von Kremmen endlich nach Neuruppin kam.

Auch Herzbergs Bürgermeisterin Michaela Wolff ist noch immer bedient. „Das war ein absolutes Chaos“, sagt sie. Schon am frühen Morgen standen die Autos auf allen großen Straßen in ihrem Ort. Teilweise reichte der Stau bis Radensleben zurück. Oft ging es weder vor noch zurück.

Vielen Autofahrern war am Wochenende egal, ob eine Straße wie die Ortsdurchfahrt von Tarmow gesperrt ist oder nicht. Sie wollten nur irgendwie weiterkommen. Quelle: Reyk Grunow

Seit Freitagabend war die Autobahn A24 für den gesamten Verkehr zwischen Neuruppin Süd und Kremmen gesperrt. Weil eine Brücke bei Fehrbellin abgerissen werden musste, wurden alle Fahrzeuge über Land umgeleitet. Doch die Umfahrungsstrecken waren heillos überlastet.

Im Internet echauffierte sich Autofahrer über die ihrer Meinung nach miserable Vorbereitung der Sperrung. Dass die Autobahn bei Fehrbellin komplett dicht ist, haben viele offenbar erst mitbekommen, als es zu spät war, sich eine andere Route zu suchen.

Hinzu kam, dass manche Schilder an der Umleitungsstrecke missverständlich waren. Schon am Freitagabend bogen dutzende Autofahrer nach zweistündiger Tuckertour durch die Dörfer kurz vor der Autobahn in Dammkrug falsch ab – und landeten so wieder auf der Umleitungsstrecke, auf die sie eigentlich gar nicht wollten.

Warnungen waren nicht deutlich genug

Auch André Ewers hätte sich klarere Warnungen gewünscht. Er ist mit seinem Laster voller Neuwagen in den Stau gefahren, weil im Radio von einer halben Stunde Wartezeit die Rede war. Tatsächlich war es eher ein halber Tag.

Herzberg lag an der offiziellen Umleitungsstrecke. Was offenbar niemand bedacht hatte: In Herzberg gibt es eine Baustelle. Und die hat das Verkehrschaos am Wochenende noch verschärft. Am Ortsausgang in Richtung Grieben steht auf der B167 eine Baustellenampel. Hinter der bildet sich schon am Samstagmorgen ein Stau, der bis in den Kreisverkehr mitten im Dorf reichte. Durch den hätte eigentlich der Umleitungsverkehr rollen sollen – ging aber nicht, weil alles stand.

Erst in der Nacht löste sich der Rückstau auf

Erst am Montag kurz nach Mitternacht war die Autobahn bei Fehrbellin wieder frei, der Rückstau auf der A10 löste sich langsam auf und auch auf der Umleitungsstrecke wurde es in der Nacht endlich ruhiger. Herzbergs Bürgermeisterin kann trotzdem noch nicht aufatmen.

Die nächsten Sperrungen sind bereits in Sicht. In zwei Wochen, vom 25. bis 28. Oktober, sollen gleich zwei Brücken abgerissen werden: eine an der Autobahnabfahrt Neuruppin, die zweite am Autobahndreieck Oranienburg.

In zwei Wochen soll die neue B167-Brücke an der Autobahnabfahrt Neuruppin fertig sein. Dann wird die A24 dort gesperrt, um die alte Überführung abreißen zu können. Quelle: Reyk Grunow

Die A24 wird deshalb von Freitag, 25. Oktober, 22 Uhr bis voraussichtlich Montag, 28. Oktober, 5 Uhr zwischen Herzsprung und Neuruppin Süd gesperrt. Auch die nördliche A10 ist dann am Dreieck Oranienburg dicht.

André Ewers würde sich wünschen, dass schon lange vor der gesperrten Stelle gewarnt wird. Dann hätten Autofahrer wirklich eine Chance, die Baustelle weit zu umfahren. Von Herzspung über Kyritz und die B5 zur A10 hätte es am Wochenende nur anderthalb Stunden gedauert. „Aber dazu muss man wissen, was auf einen zukommt“, sagt der Lkw-Fahrer.

Michaela Wolff geht davon aus, dass in zwei Wochen wieder eine Blechlawine ganz Herzberg und alle Orte rundherum verstopfen wird.

Von Reyk Grunow