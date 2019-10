Private Investoren sollen Neuruppins Jahnbad retten

Neuruppin

Einst war es ein Jahres Schmuckstück. Als Neuruppin 1928 sein imposantes Seebad eröffnet hat, waren die Bürger der Stadt stolz darauf. Der rohrgedeckte Fachwerkbau mit zwei langen Reihen von Umkleidekabinen – auf der einen Seite für Damen auf der anderen für Herren –markierte vor 90 Jahren Aufstieg Neuruppins zum Luftkurort.

Ein Schmuckstück ist es auch heute noch wenn auch ein heruntergekommenes. Nach einem knappen Jahrhundert besteht in dem heutigen Jahnbad am Ruppiner See ein so enormer Sanierungsstau, dass die Stadt Neuruppin als Eigentümer damit überfordert ist. Jetzt will sie prüfen, ob ihr ein privater Investor die Badeanstalt abnehmen könnte.

Schon länger ist klar, dass sich das Jahnbad allein nicht kostendeckend betrieben lässt. Die Stadtverwaltung hatte deshalb ein Konzept in Auftrag gegeben, wie das gesamte Areal rund um das Seebad so umgestaltet werden könnte, dass sie der Betrieb lohnt.

Viele der einstigen Umkleidekabinen können schon längst nicht mehr benutzt werden. Sie dienen allenfalls noch als Lager oder schlichtes Büro. Quelle: Peter Geisler

Jetzt liegt ein Papier vor. Darin schlagen die Planer des Büros Intep vor, das Jahnbad zu modernisieren, den einfachen Imbiss im Innern zu einem schicken Restaurant auszubauen und auf den Grundstücken rundherum einen modernen Campingplatz zu entwickeln.

Ein moderner Campingplatz als Ergänzung

Dort sollen Stellplätze für Wohnmobile, Zelte und Wohnwagen entsteht, dazu einige zeitgemäßen, attraktive Ferienhäuser. Auch ein Wasserwanderstützpunkt könnte integriert werden, und ein Kletterwald wäre denkbar.

Ziel soll es sein, mehr Besucher zum Bad zu locken, vor allem Besucher, die Geld in der Region lassen. Das denkmalgeschützte Jahnbad war in den vergangenen Jahren sehr unterschiedlich besucht. 2016 und 2018 hatte das Bad jeweils mehr als 11.800 Besucher.

In den 20er Jahren war die Badeanstalt in der Nähe eines Holzlagerplatzes entstanden – ein Zeichen für den Aufstieg Neuruppins zum beliebten Luftkurort. Das Foto stammt aus den ersten Jahren. Quelle: Edition Rieger

In diesem Jahr kamen laut Stadtverwaltung trotz herrlichen Sommerwetters nur 8727 Gäste. „Wir hoffen natürlich, in der kommenden Saison wieder die Besucherzahlen der Vorjahre zu erreichen, wissen aber, dass dies immer wetterabhängig sein wird“, sagt Stadtsprecherin Michaela Ott.

Den Planern ist wichtig, dass der der neue Campingplatz kein Billigbau wird. „Qualität geht vor Quantität“, heißt es in dem Konzept ganz eindeutig.

Die Planer halten so eine Ferienanlage als Ganzes für „umsetzungsfähig und wirtschaftlich realisierbar“. Das Ganze könnte sich rechnen – die einzelne Teile allein allerdings kaum.

Sieben Millionen Euro – für Neuruppin zu viel

Allerdings müsste für so eine Ferienanlage ordentlich investieren. Die Planer schätzen die Kosten auf fast sieben Millionen Euro. Die Fontanestadt selbst kann sich das in absehbarer Zeit nicht leisten. Auch die städtischen Tochterfirmen haben schon abgewunken.

Deshalb will die Stadt jetzt prüfen, ob es private Investoren gibt, die Lust auf ein solches Vorhaben haben. Die Grundstücke könnte Neuruppin als Erbbaupacht zur Verfügung stellen, sie sind alle städtische Eigentum.

Ob es dazu kommt, müssen die Stadtverordneten entscheiden. Am nächsten Donnerstag, 24. Oktober, diskutieren der Bau- und der Sozialausschuss erstmals in einer gemeinsamen Sondersitzung über die Zukunft des Neuruppiner Jahnbades.

Von Reyk Grunow