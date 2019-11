Straße am Kuhburgsberg wieder frei

Neuruppin

Mit knapp vierwöchiger Verspätung ist die Landesstraße 16 von Neuruppin in Richtung Kunsterspring und Rheinsberg am so genannten Kuhburgsberg wieder freigegeben worden. Dort war in den vergangenen Wochen die alte Fahrbahndecke aus Beton herausgerissen und durch eine aus Asphalt ersetzt worden.

Autofahrer in Richtung Norden waren deshalb über Rägelin und Frankendorf umgeleitet worden. Wer nach Rheinsberg wollte, konnte aber auch über Alt Ruppin und Dierberg in das Prinzenstädtchen fahren.

Ursprünglich sollten die Sperrung bereits Anfang Oktober aufgehoben werden. Doch gab es bei den Straßenarbeiten wohl Probleme mit dem Untergrund.

In Wulkow stehen die Baustellenampeln noch

Etwas früher als geplant wird vermutlich die neue Ortsdurchfahrt von Wulkow auf der B 167 freigegeben. Derzeit wird der Verkehr noch durch zwei Baustellenampeln geregelt. Doch sind die Arbeiten so gut wie fertig.

Entwarnung gibt es deshalb auf der Bundesstraße aber nicht: Zwischen Herzberg und Grieben wird auf einer Strecke von etwa drei Kilometern die Fahrbahn erneuert. Deshalb gibt es voraussichtlich bis August 2020 nur eine Spur.

Von Andreas Vogel