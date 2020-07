Netzeband

Weil Kinder die Zukunft sind, sollen einige Projekte von Kindern und Jugendlichen auch in diesem Jahr mit einer Spende von Firmen und Privatpersonen bedacht werden. Bernd Müller, der Bürgermeister der Gemeinde Temnitzquell, lädt deshalb für Sonnabend, 1. August, ab 10 Uhr zu einer kleinen, bunten Veranstaltung an der Temnitzkirche in Netzeband ein. Es sei damit so etwas wie das Vorprogramm für den Theatersommer, der am Abend mit der „Bluthochzeit“ eröffnet wird, so Müller.

Wie viel Geld an welche Projekte und Vereine übergeben werden kann, das ist noch offen – zum einen, weil einige Sponsoren ihren Beitrag gleich überwiesen haben, zum anderen, weil immer noch Spenden auf das Konto der Sparkasse (IBAN: DE67 1605 0202 1730 0002 62) unter dem Kennwort „ Spenden für Kinder“ überwiesen werden können.

Jahrzehntelange Tradition

Die Spendenaktion in der Temnitz-Region hat eine jahrzehntelange Tradition und geht auf das Dörferturnier zurück, das die Müller-Brüder Bernd und Olaf mit ihren Frauen über 20 Jahre organisiert hatten. Die Brüder haben sich zwar im Herbst aus dem Turnier zurückgezogen, ihr Engagement für den Nachwuchs ist aber geblieben. „Kinder sind einfach das Wichtigste“, sagt Bernd Müller. Der Bürgermeister hat deshalb in den vergangenen Wochen auch im Auftrag der Spielvereinigung Gühlen-Glienicke/Rägelin nach Spenden gefragt. Auf Wunsch werden auch Spendenquittungen ausgestellt.

Von Andreas Vogel