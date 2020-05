Zeuge mit vielen Erinnerungslücken

Neuruppin

Nein, erinnern könne er sich nicht mehr. „Das ist schon eine Weile her“, sagte Christopher H. vor dem Neuruppiner Amtsgericht.

Ein Zeuge mit schwachem Erinnerungsvermögen

Der 26-Jährige sollte schildern, was er am 13. Dezember 2014 in der Wohnung seines damaligen Freundes Sebastian G. in der Neuruppiner Junckerstraße erlebt hat.

Nämlich die Umstände eines Überfalls, für den sich Robert M. und Theo M. neben anderen Taten seit 23. April vor Gericht verantworten müssen. Sie sollen an jenem Abend mit einem dritten Mann den Wohnungsinhaber aufgesucht, 500 Euro von ihm gefordert und ihn mit einem Messer und einem Baseballschläger bedroht haben.

Die beiden Angeklagten hatten die Tat gestanden, allerdings abgestritten, Waffen eingesetzt zu haben. Außerdem hätten sie Alkohol und Drogen zu sich genommen – wie so oft damals.

„Es ging alles sehr schnell“

Was Christopher H. am Dienstag noch zu dem Vorfall sagen konnte, war nicht viel. „Es ging alles sehr schnell. Rein, raus, vorbei.“

Diese Kurzfassung genügte dem Gericht nicht. Auf Nachfrage sagte er, als der zuvor angekündigte Besuch gekommen sei, habe er am PC gesessen. Jemand habe ihm gesagt, er solle die Kopfhörer aufsetzen und zur Wand gucken. Das habe er gemacht. Dann habe er gemerkt, dass es ruhiger geworden sei und die Leute weg waren.

Dieses Verhalten verwunderte die Richterin. „Es fällt mir schwer mir vorzustellen, dass hinter Ihrem Rücken etwas passiert und Sie stur an die Wand gucken.“

Natürlich habe er ein komisches Gefühl gehabt, gab der 26-Jährige zu. An seine Vernehmung bei der Polizei im Anschluss an das Geschehen konnte er sich jetzt nicht mehr erinnern.

Er wusste auch nicht, warum sein Freund Sebastian die Polizei gerufen hatte. Nur, weil der Besuch weg ist, ja wohl nicht, so die Richterin. „Die Situation ist für mich nicht nachvollziehbar.“

„So wie die drauf waren, habe ich es ihm zugetraut“

Aufschlussreicher war die polizeiliche Aussage von Christopher H. Da hatte er davon gesprochen, dass Sebastian dem Angeklagten Robert M. angeblich Geld schuldete. Das sollte bei dem Besuch geklärt werden.

Robert M. wurde von zwei Männern begleitet, von denen einer Theo genannt wurde. Der nahm ein Messer und stach mehrmals in die Tischplatte. Dann entdeckte er den Baseballschläger des Wohnungsinhabers an der Wand und ließ sich den von Robert geben.

Theo M. sagte dann zu ihm, Christopher H., er solle nicht so glotzen, sonst bekäme er den Schläger an den Kopf. Er habe dann weggeguckt. „So wie die drauf waren, habe ich es ihm zugetraut“, hatte er bei der Polizei ausgesagt. Dann sollte er die Kopfhörer aufsetzen.

„Ich war froh, dass mir nichts passiert ist“

Er konnte noch beobachten, wie die beiden Angeklagten durch die Wohnung liefen und Schränke durchwühlten. „Ich denke mal, die haben nach Geld gesucht.“

Christopher H. sah, dass sein Freund Sebastian große Augen machte, zur Schrankwand ging und die Kabel seines Fernsehers löste. Den nahm Robert M. mit. Theo M. schlug mit dem Baseballschläger auf den PC von Sebastian G. ein. So jedenfalls steht es in der damaligen Vernehmung.

„Ich war etwas geschockt über das, was abgelaufen ist und war froh, dass mir nichts passiert ist“, heißt es weiter im polizeilichen Protokoll. Auch dazu konnte Christopher H. nichts mehr sagen. Er wisse es nicht, aber es könne so gewesen sein.

Er sprach von einem „Mischmasch“, der sich in seiner Aussage wiederfinde. Nämlich eine Mischung aus dem, was er erlebt und dem, was ihm später sein Freund Sebastian erzählt habe.

Ob er Angst habe, auszusagen? wollte die Richterin wissen. Nein, antwortete Christopher H. „Es wirkt auf mich etwas so“, so die Richterin.

Das mutmaßliche Opfer, Sebastian G., lebt mittlerweile bei Lübeck. Er soll dort von einer Richterin vernommen werden. Daran möchte der Verteidiger von Robert M. teilnehmen, wie er im Gerichtssaal sagte. „Es wird maßgeblich auf die Aussage von Sebastian G. ankommen.“

Wann das Urteil verkündet wird, steht noch nicht fest.

Von Dagmar Simons