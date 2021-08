Neuruppiner Bauspielplatz feiert 15-jähriges Jubiläum

Neuruppin

Der Bauspielplatz „Wilde Blüte“ in Neuruppin hat Geburtstag. Seit 2005 gibt es das Projekt von Esta Ruppin in der Hermann-Matern-Straße. Eigentlich sollte das 15-jährige Jubiläum im letzten Jahr gefeiert werden, aber die Feierlichkeiten mussten wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.

Den mehr als 200 Besuchern am Samstagnachmittag war es aber ganz egal wann gefeiert wird, alle hatten eine Menge Spaß. Anlässlich des Jubiläums warf Christiane Schulz, die Geschäftsführerin von Esta Ruppin, einen Blick zurück. Der Start des Projektes sei damals gar nicht so einfach gewesen, berichtete sie.

Die stellvertretende Geschäftsführerin von Esta Ruppin Carola Wöhlke, Sozialamtsleiter Maik Buschmann, Projektleiter Marcus Kaiser und Katharina Herold sowie Christiane Schulz, Geschäftsführerin von Esta Ruppin (v.l.) feierten am Samstag zusammen das 15-jährige Jubiläum des Bauspielplatzes. Quelle: Peter Lenz

Am Anfang beschwerten sich die Nachbarn

Viele Anwohner waren es nicht gewohnt, dass in ihrer Nachbarschaft so viele Kinder laut spielten und am Ende auch noch gehämmert und gesägt wurde. Es gab viele Beschwerden. Aber Esta Ruppin wusste sich zu helfen und errichtete Sicht- und Dämmschutzwände um den Bauspielplatz. Mit den Jahren, so Schulz weiter, sei der Platz zu einem festen Bestandteil im Wohngebiet WK I bis III und auch in der gesamten Stadt Neuruppin geworden. Der Bauspielplatz ist heute nicht mehr wegzudenken.

Mit Unterstützung der Stadt und des Landkreises konnten zwei Arbeitsstellen geschaffen werden, die mit den beiden Projektleitern des Platzes Katharina Herold und Marcus Kaiser besetzt wurden. Vieles hat sich getan in den letzten Jahren, sagte Herold. Mittlerweile würde der Platz schon generationsübergreifend genutzt wird.

Mehrere Generationen auf einem Spielplatz

Ein Beispiel hierfür ist Janina Weinreich. Die heute 21-jährige angehende Erzieherin erzählte, dass ihre Mutter früher fast täglich zum Bauspielplatz kam. Heute begleitet sie selbst ihre kleine Schwester Swea. Weinreich schätzt die kreativen und vielfältigen Angebote des Spielplatzes. „Alle kommen gerne hierher und fühlen sich wohl“, sagte sie. Weinreich freute sich vor allem auch über den neuen Fitnessparkour.

Ein paar Meter weiter verkauften mehrere aus Afghanistan stammende junge Frauen Kaffee und Kuchen für die Kriegsopfer in ihrem Heimatland. Viele von ihnen, wie die 19 Jahre alte Morsal Hamidi sind bereits seit 2015 in Deutschland und haben auch hier auf dem Bauspielplatz ein Stück Heimat gefunden. Sie und ihre Mutter Zoreh Nowuzi hatten die Idee für den Kuchenbasar.

Zarifa, Mahnaz, Morsal und Lina (v.l.n.r.) verkauften Kuchen, um Geld für die Opfer in Afghanistan zu sammeln. Quelle: Peter Lenz

Zwei Geburtstagstorten für den Spielplatz

Neben vielen Spielen und Bastelangeboten gab es am Samstag auch einen kleinen Workshop mit den Gauklerkids. Kinder konnten sich außerdem an einer Wasserbaustelle austoben. Aber kein Geburtstag ohne Torte: Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums gab es zwei riesige bunte Torten, die für ein friedvolles Miteinander stehen sollten.

Nicht nur Bauspielplatz-Fans und Mitarbeiter von Esta Ruppin feierten zusammen. Auch der Sozialamtsleiter der Fontanestadt, Maik Buschmann, überbrachte Geburtstagsgrüße vom Bürgermeister und der Stadtverwaltung.

