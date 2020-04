Neuruppiner wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht

Neuruppin

Es sind so einige Straftaten, die die Staatsanwaltschaft einem 28-jährigen Neuruppiner vorwirft. Unter anderem muss sich Robert M. wegen gefährlicher Körperverletzung, räuberischer Erpressung, Nötigung, Drogenbesitz und wiederholtem Fahren ohne Fahrerlaubnis seit Donnerstag vor dem Neuruppiner Amtsgericht verantworten.

Vermeintliche Schulden mit Gewalt eingetrieben

Mit ihm auf der Anklagebank sitzt der gleichaltrige Theo M. Laut Anklage haben die beiden Männer am 13. Dezember 2014 mit einem unbekannten Dritten einen Mann in dessen Wohnung in der Junckerstraße aufgesucht, nachdem sie ihren Besuch zuvor telefonisch angekündigt hatten.

Anzeige

Robert M. soll dann von dem Wohnungsinhaber 500 Euro verlangt haben. Geld, das dieser angeblich einem anderen schulde. Theo M. soll ihn dann aufgefordert haben, nicht zur Polizei zu gehen. Um dieser Aufforderung Nachdruck zu verleihen, soll M. zu einem Messer gegriffen und es in den Wohnzimmertisch gerammt haben.

Weitere MAZ+ Artikel

Das mutmaßliche Opfer, das sich keiner Schuld bewusst war, sah sich derart unter Druck gesetzt, dass es seinen ungebetenen Besuchern seinen Rechner und sein Handy anbot. Das wollte das Trio aber nicht: Es wollte Geld. M. nahm sich einen Baseballschläger, der an der Wand stand, und drosch damit auf den Rechner ein, der daraufhin nicht mehr zu gebrauchen war.

Aus Angst Handy und Fernseher herausgerückt

Anschließend drohten sie dem Mann, ihm mit dem Schläger den Kopf einzuschlagen, wenn er ihnen nicht seinen Fernseher gebe. Das tat der Mann und rückte auch noch sein Handy heraus. Das Fernsehgerät entdeckte die Polizei später bei Robert M.

Streit um Bier endete mit Nasenbeinbruch

Am Herrentag 2017 kam es laut Staatsanwaltschaft zu einer tätlichen Auseinandersetzung am Neuruppiner Bollwerk, an der Robert M. maßgeblich beteiligt war.

Anlass war wohl Bier einer anderen Gruppe, an dem sich der Angeklagte so einfach bedient hatte. Nach einem Wortgefecht schlug der Angeklagte einem anderen mehrfach mit der Faust ins Gesicht und drückte ihm den Kehlkopf so zu, dass dieser keine Luft mehr bekam.

Hilfe leistete Robert M. dabei ein Kumpel, der ebenfalls angeklagt, aber nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen war. Das Opfer der Herrentagsschlägerei erlitt einen Nasenbeinbruch und Hämatome im Gesicht. Es war anderthalb Woche krank geschrieben.

Angeklagter schlug wieder mal zu

Im Oktober 2017 schlug Robert M. mal wieder zu. Vor der Diskothek in Walsleben versetzte er einem Gast mit den Worten „gib mir meine 30 Euro“ grundlos einen Schlag ins Gesicht.

Damit nicht genug: Mehrfach erwischte die Polizei den 28-Jährigen im Neuruppiner Stadtgebiet am Steuer – ohne gültige Fahrerlaubnis. So auch am 18. Februar 2018. Die Polizei hielt ihn in der Junckerstraße an. Er fuhr zwar ohne Führerschein, stand dafür aber unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain. Dabei hatte er 1,25 Gramm Cannabis.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle im November 2018 beschimpfte er eine Polizeibeamtin.

Dies alles wirft die Staatsanwaltschaft dem Neuruppiner vor. Ein Rechtsgespräch, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt wurde, erbrachte lediglich das Ergebnis. „Wir kommen ohne Zeugen nicht aus“, sagte die Vorsitzende Richterin.

Die Verhandlung wird nun am 4. Mai fortgesetzt.

Von Dagmar Simons