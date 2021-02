Neustadt

Homeschooling – Unterricht zu Hause – muss nicht unbedingt das Lernen in den elterlichen vier Wänden bedeuten. Viele Reitschüler der Neustädter Prinz-von-Homburg-Schule beispielsweise harren in diesen Corona-Tagen im Internat Mühle Spiegelberg aus. Ihr Training im Sattel lässt sich nun mal schlecht aus der Distanz absolvieren.

Der normale Schulunterricht in der Klasse ist aber auch für sie derzeit deutlich eingeschränkt. Umso wichtiger wird das Lernen in der Unterkunft. Doch im Internat ist das derzeit schwierig. Denn ohne zeitgemäßen Internetanschluss geht dabei kaum etwas.

Kinder in Neustadt teilen sich einen Anschluss

„Der Punkt ist, dass das Internat nur eine 50-Megabit-Leitung hat“, berichtet ein Vater, dessen reitsportbegeisterte Tochter sich in Neustadt auf ihren Schulabschluss vorbereitet. „Das ist normalerweise kein Problem. Nur jetzt mit Schulcloud und Online-Unterricht funktioniert das nicht.“

Die Mühle Spielberg bietet bis zu 70 Kindern und Jugendlichen ein zweites Zuhause. Die Einrichtung ist nicht voll belegt – aktuell schon gar nicht. Doch selbst wenn nur ein Dutzend Nutzer versucht, Videos und Dateien über das Netzwerk der Einrichtung zu ziehen, läuft nicht mehr viel.

Den Vater ärgert das. „Das ist doch ein ganz tolles Projekt da in Neustadt mit dem Reiten in der Schule. Aber dann müssen doch auch die Bedingungen für die Schüler passen.“

Wann läuft endlich die Glasfaser?

So weit er wisse, seien in der Stadt inzwischen Glasfaserleitungen für deutlich leistungsfähigere Internetanbindungen verlegt. Doch das Internat solle wohl erst zur Jahresmitte daran angeschlossen werden. „Kann das Amt unter den aktuellen Umständen nicht dafür sorgen, dass die neue Leitung früher in Betrieb geht?“

Das fände auch Amtsdirektor Dieter Fuchs gut. Das Amt Neustadt ist Schulträger und damit unter anderem für den Betrieb des Internats zuständig. Fuchs kennt das Problem dort. „Wir haben die Zusage, im ersten Quartal Glasfaseranschlüsse für die Schule und ihre Einrichtungen zu bekommen.“

Vor knapp einem Jahr begann die Telekom im Auftrag des Landkreises Ostprignitz-Ruppin mit dem Ausbau der Internetleitungen in der Region. Neustadt gehört zu den ersten Bauabschnitten. Die Glasfaserkabel seien inzwischen in der Erde, weiß Fuchs. Doch damit sei es nicht getan. Die Komplettierung und Inbetriebnahme des Netzwerkes stehe noch aus.

Landkreis OPR: Nicht vor Jahresmitte

Das bestätigt auf Nachfrage auch der stellvertretende Pressesprecher der Kreisverwaltung Manuel Krane. Was den Start der ersten Glasfaser-Bits angeht, muss er den Neustädter Amtsdirektor allerdings korrigieren: „Die mit der Telekom vertraglich vereinbarten Fertigstellungstermine für die Inbetriebnahme der Cluster 1, 2 und 3 sind der 31. Juli 2021, 31. August 2021 und 30. September 2021.“ Neustadt gehört zu Cluster 1. Teile von Kyritz bilden den zweiten, Teile der Gemeinde Wusterhausen den dritten Cluster.

Verfrühte Hoffnungen gab es bei dem Glasfaser-Großvorhaben aber schon öfter. Noch im August 2020 hatte Landrat Ralf Reinhardt bei einer Zwischenbilanz in Wusterhausen beispielsweise angekündigt: „Zum Jahresende werden wir auch hier in der Schule Wusterhausen die Inbetriebnahme erleben.“ Bisher wurde daraus nichts. Pressesprecher Manuel Krane erklärt: „Frühere Inbetriebnahmen insbesondere an Schulen sind grundsätzlich denkbar, aber bislang nicht erfolgt.“

Ob so etwas für das Internat in Neustadt gelingt, bleibt abzuwarten. Amtsdirektor Dieter Fuchs kann momentan nur eine Alternative anbieten: „Die Schüler müssen nicht die Computer im Internat nutzen. Es stehen auch Arbeitsplätze im Schulgebäude zur Verfügung. Das ist mit der Schulleitung abgesprochen.“ Platz genug sei dort momentan ja. Die meisten anderen Schüler bleiben schließlich zu Hause.

