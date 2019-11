Erich Laudahn aus Neustadt feiert 100. Geburtstag

Neustadt

Erich Laudahn feierte am Freitag seinen 100. Geburtstag. Der Jubilar lebte mehr als 70 Jahre in Barsikow und wohnt nun seit drei Jahren im Neustädter Seniorenheim. Im engsten Kreise der Familie wurde im benachbarten Parkhotel gefeiert. Außer den Kindern und Enkeln kamen auch ehemalige Arbeitskollegen vorbei.

In die Schar der Gratulanten reihte sich auch der Neustädter Amtsdirektor Dieter Fuchs ein. An seiner Seite stand der ehrenamtliche Bürgermeister von Neustadt, Karl Tedsen, und auch der Ortsvorsteher von Barsikow, Willem Schoeber, hatte ein Präsent dabei und gratulierte dem Hundertjährigen.

Vor 100 Jahren in Lentzke geboren

Erich Laudahn kam am 22. November 1919 in Lentzke bei Fehrbellin zur Welt. „Dort wuchs ich zusammen mit meinen sechs Geschwistern auf“, sagt der Jubilar. In Lentzke ging Erich Laudahn auch zur Schule. In Walsleben machte er eine Fleischerlehre.

Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war er 20 Jahre alt. 1940 wurde er eingezogen. Zwei Jahre später heiratete er seine Frau Anna Laudahn, die in Barsikow lebte. Fünf Jahre lang war er in Norwegen stationiert. Nach Kriegsende kam er in englische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner baldigen Entlassung kam er nach Barsikow.

Mit über 90 fuhr der Jubilar noch Auto

Als 1949 die DDR gegründet wurde, war Erich Laudahn 30 Jahre alt. Bis 1965 arbeitete er auf dem eigenen Bauernhof. Später in der LPG fuhr er Trecker. Zwar ging er mit 65 in Rente, doch noch mit 80 half er oft im einstigen Betrieb aus. 2013 starb seine gleichaltrige Frau mit 94 Jahren. So lange fuhr Erich Laudahn auch noch täglich Auto. Viele Jahre züchtete er Kaninchen, war 71 Jahre lang im Wildberger Kleintierzuchtverein Mitglied und stellte mit 90 noch seine Tiere aus.

Von André Reichel