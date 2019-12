Neustadt

Gerade ging es in der Neustädter Graf-von-Lindenau-Halle mit Gala und Pferdestunde noch sehr vorweihnachtlich zu. Inzwischen bereitet sich die Veranstaltungshalle am Neustädter Landgestüt auf ein echtes pferdesportliches Großereignis vor.

Vom Mittwoch, dem 8., bis Sonntag, den 12. Januar, versammeln sich wieder Springreiter aus aller Welt in Neustadt, um eines der ersten Turniere im Jahreskalender zu absolvieren. Das CSI Neustadt hat sich über die Jahre einen guten Ruf unter den Reitern erworben. Auch in seiner 20. Auflage hält es verschiedenste Springprüfungen bereit – bis hin zu Weltranglistenwettkämpfen.

Brandenburger mit am Start

Insgesamt hält das fünftägige Programm rund 30 Prüfungen auf nationaler und internationaler Ebene bereit. Geld- und Sachpreise im Wert von über 70.000 Euro sind zu gewinnen.

Auch Brandenburger Sportler bewerben sich um die Titel. Schließlich ist das CSI Neustadt das einzige internationale Springturnier auf heimischem Boden. Die einheimischen Teilnehmer kämpften im Laufe des Jahre bei zehn Turnieren um Punkte für die Qualifikation. Steffen Krehl aus Fehrbellin, Max Hilmar Borchert aus Menz und Felix Ewald aus Storkow schafften die besten Platzierungen. Der Landestrainer nominierte zudem noch Maximilian Wricke aus Niemegk und Robert Bruhns aus Karstädt für den internationalen Leistungsvergleich.

Mit Augenmerk auf den Nachwuchs

Mit Laura Strehmel ist auch wieder eine echte Neustädterin mit am Start. Bundestrainer Otto Becker nominierte die junge Reiterin für den Start bei den Unter-25-Jährigen.

Abgesehen von der Erweiterung um den zusätzlichen Wettkampftag am Mittwoch, bleibt das CSI Neustadt bei seinem seit Jahren bewährten Konzept: Neben den Weltranglistenspringen um den Preis der Deutschen Kreditbank und den Preis des Landes Brandenburg sowie weiteren Prüfungen für Profis bietet das Turnier auch jungen Reitern und jungen Pferden viel Raum. So werden die Finals des Junior Future Cups und des Children-Cups mit Teilnehmern aus mehreren Bundesländern in Neustadt ausgetragen.

Showeinlagen am Freitag und Sonnabend

Begleitet wird das alles von einer guten Portion Show. Am Freitagabend treten Reiter, Pferde und Autos zum „Jump & Drive“ des Autohauses Füllgraf an, bevor es beim Barrierespringen um die pure Sprungkraft geht: Nur einer kann gewinnen.

Am Samstagabend zeigt das Neustädter Haupt- und Landgestüt einen kompakten und kurzweiligen Querschnitt seines Hengstbestandes. Diese Gala-Hengstschau wurde allerdings etwas gestrafft, denn im Anschluss will sich das CSI mit einer Jubiläumsparty bei Teilnehmern, Besuchern und Partnern für die zurückliegenden 20 Jahre bedanken. Die einheimische „Holzband“ sorgt für Partystimmung.

Der Eintritt ist zeitweise frei

Wer das CSI besuchen will, hatte eine breite Auswahl an Möglichkeiten. Am ersten Turniertag, Mittwoch, dem 8. Januar, von 12 bis 16 Uhr ist der Eintritt frei. Am Donnerstag sind die Wettbewerbe von 12 Uhr bis in den Abend hinein für 4 Euro zugänglich. Für Freitag kostet die Tageskarte 14 bis 22 Euro, für Sonnabend 14 bis 30 Euro und für Sonntag 4 bis 10 Euro. Eine Dauerkarte fürs komplette Turnier kostet 55 Euro.

Unter www.csi-neustadt-dosse.de lassen sich Karten bestellen.

Von Alexander Beckmann