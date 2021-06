Dreetz

Die Augen und Ohren des Vorstands des MC Dreetz sind seit Monaten permanent auf die Nachrichten gerichtet und auf die sich ständig verändernden Corona-Verordnungen des Landes Brandenburg. Nach derzeitigem Stand wissen sie deshalb, dass sie pro Renntag in Dreetz jetzt 500 Zuschauern den Einlass gewähren dürfen. Zugleich können sie auf eine baldige Erhöhung auf 1000 hoffen.

„Dass wir Zuschauer begrüßen dürfen, freut uns sehr, allerdings haben wir auch mehr erhofft“, sagt Vereinssprecher Thomas Wichert: „500 Zuschauer werden auf unserem über zwölf Hektar großen Gelände nicht wirklich sichtbar sein, und wir hätten es gerne jedem Fan des Motorsports ermöglicht, bei unser 50. Veranstaltung dabei zu sein.“

Hochklassiges in Dreetz am 20. Juni

Gemeint ist das 50. ADAC-Rennen am Wochenende des 19. und 20. Juni auf der Anlage am Rande von Dreetz. „Nun sieht es nach den neuesten Entwicklungen so aus, dass 1000 Zuschauer pro Tag möglich sind. Final entscheidet das die Landesregierung nächste Woche.“

Für die Zuschauer, die dabei sein können, werde es vor allem am Sonntag in der Masters-Kategorie zu hochklassigen Rennen kommen. „Fahrer aus der gesamten Bundesrepublik haben sich angemeldet und unter diesen sind auch drei junge Brandenburger, die schon oft in Dreetz zu sehen waren und jetzt in der Europameisterschaft oder sogar in der Weltmeisterschaft an den Start gehen.“ Als Namen fallen dabei Maximilian Spieß, Marnique Appelt und Peter König.

Eintrittskarten für Dreetz nur online

Und das sind die „Corona-Bedingungen“ für diese Veranstaltung: Alle Fahrer, Helfer, Gäste und Verantwortlichen müssen über einen negativen Corona-Test verfügen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Genesene oder voll geimpfte Personen müssen entsprechende Unterlagen nachweisen. Im Fahrerlager werden die Team-Fahrzeuge eingewiesen, um die Abstände zu gewährleisten. Maskenpflicht besteht, insoweit die Fahrer und Helfer die Abstände nicht einhalten können, etwa im Welcome-Center, bei der technischen Abnahme, beim Vorstart, im Kassenbereich, in den Toiletten und an den Bewirtungsständen.

„Aber auch hier deuten sich Lockerungen an“, sagt Wichert: „Um den Zuschauerandrang nach über einem Jahr Lockdown zu beherrschen, haben wir uns entschieden, alle Tickets für die Veranstaltung online zu verkaufen. Damit kann jeder Zuschauer anreisen, ohne im Ungewissen darüber zu sein, ob er der 1001. Gast ist und keinen Zutritt erhält.“

Zugleich gelte das Wochenende als Generalprobe für das in Dreetz lang ersehnte erste Rennen „ADAC MX Masters“. Ursprünglich sollte Dreetz als Neuling der Auftaktort für diese Serie höchster Güte in Europa sein. Nun wurde der Termin auf den 7./8. August verschoben.

Eintrittskarten können nur im Internet unter www.mc-dreetz.de erworben und bezahlt werden.

Von Matthias Anke