Ab 20. Januar wieder Arztpraxis in Breddin

Breddin

Noch zehn Tage, dann ist Breddin als große Gemeinde im Amt Neustadt wieder ein Stück vollständiger. Am Montag, dem 20. Januar, wird Manfred Mießner aus Neustadt die Arztpraxis in der Kyritzer Straße 17 wiedereröffnen.

Fünf Tage in der Woche will der promovierte Mediziner von da an Sprechstunden und Hausbesuche anbieten. Über die genauen Zeiten werde noch rechtzeitig informiert. „Ich freue mich auf meine Patienten aus Breddin und Umgebung“, sagt er.

Seit über 40 Jahren im Beruf

Manfred Mießner ist promovierter Mediziner. Quelle: Alexander Beckmann

Manfred Mießner kam vor zwei Jahren aus Berlin in die Region. Seit über vier Jahrzehnten ist er als Arzt aktiv – unter anderem in der Orthopädie und Unfallchirurgie. Er verfügt damit über langjährige Erfahrungen nicht nur in der Allgemeinmedizin, sondern beispielsweise auch in der Chirotherapie, Sportmedizin und bei medizinischen Gutachten nach Unfällen.

Obgleich bereits im Rentenalter erklärt Manfred Mießner: „Ich habe vor, mindestens die nächsten acht bis zehn Jahre in Breddin zu praktizieren.“

„Die Breddiner freuen sich auf ihren neuen Arzt“, zeigt sich Bürgermeister Reinhard Neumann überzeugt. Er macht aus seiner Genugtuung über die Wiedereröffnung der Praxis keinen Hehl.

Vorgänger musste früher aufhören als geplant

Im vergangenen Spätsommer hatte der bis dahin dort tätige Allgemeinmediziner recht kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen aufhören müssen. Eine Nachfolgelösung existierte nicht. Für Breddin war das eine denkbar ungünstige Situation. Denn ohne Nachfolgeregelung fiel die Praxis sozusagen aus dem Register.

„Wir haben gemeinsam mit dem Amt um den Status der Arztpraxis gekämpft“, berichtet Breddins Bürgermeister. Amtsdirektor Dieter Fuchs suchte den Kontakt zu Kassenärztlichen Vereinigung.

Reinhard Neumann bemühte sich derweil, die Behandlungsräume in Breddin zu sichern. Die Gemeindevertreter sprachen sich sogar dafür aus, eventuell einen langfristigen Pachtvertrag auf Kosten der Gemeinde abzuschließen.

Die Kommune verfügt über das Haus

Bürgermeister Reinhard Neumann ist hoch zufrieden. Quelle: privat

Das wurde dann doch nicht nötig. Die Eigentümerin des voll ausgestatteten Gebäudes, die selbst viele Jahre als Ärztin in Breddin gewirkt hatte, erklärte sich kurzerhand zur Schenkung an die Kommune bereit – vorausgesetzt, das Haus diene weiterhin der medizinischen Versorgung im Ort.

Auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung kam es zu einer Vereinbarung. „Der Standort für Breddin ist genehmigt“, berichtet Reinhard Neumann.

Allerdings war damit noch kein neuer Arzt gefunden. Zwar wurde die Stelle bundesweit ausgeschrieben, doch die Aussichten, kurzfristig einen Mediziner für die Arbeit auf dem Land zu gewinnen, erschienen erfahrungsgemäß eher mäßig.

Unerwartet schneller Erfolg

Der Erfolg stellte sich aber schneller ein als erwartet. „Ich habe von der Situation in Breddin gehört und mich mit dem Bürgermeister in Verbindung gesetzt“, erzählt Manfred Mießner, der zuvor als Hausarzt in Kyritz tätig war. Im Spätherbst konnten die konkreten Vorbereitungen auf die Wiederaufnahme des Praxisbetriebes beginnen.

„Alle warten drauf, dass der neue Arzt anfängt“, sagt Reinhard Neumann. „Das ist für viele, die noch nach einem neuen Hausarzt gesucht haben, eine große Erleichterung.“ Denn ganz so leicht, sei es ja nun einmal nicht, dabei in der ­näheren Umgebung fündig zu werden.

Für Breddin hat die monatelange Zitterpartie ein glückliches Ende gefunden. Am 20. Januar soll es um 10 Uhr ganz offiziell mit den neuen Sprechstunden am alten Standort losgehen.

Von Alexander Beckmann