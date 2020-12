Plänitz

In diesen Tagen wird die Agrargenossenschaft Plänitz-Leddin 30 Jahre alt. Normalerweise darf eine Jubilarin zu diesem Anlass Präsente auswickeln. Es geht aber auch andersherum. Kurz vor Jahres-Ultimo beschenkten sich die Plänitzer selbst – und damit jene Region im Amt Neustadt, die sie bewirtschaften.

An fünf Standorten zwischen der Stadt der Pferde und Wusterhausen ließ sich das Unternehmen in diesem Jahr auf über einem Kilometer Gesamtlänge vierreihige Hecken aus heimischen Gehölzen pflanzen. Mitarbeiter der Forstservice Havelland Nennhausen brachten 1000 junge Laubbäume, auch Heister genannt, in den Boden. Dazu gehören Hainbuchen, Traubeneichen, Wildbirnen und Vogelkirschen.

Thomas (li.) und Meinhard Schwabe sind Landwirte und Naturschützer. Quelle: Wolfgang Hörmann

Daneben wurden 3000 Sträucher wie Heckenrose, Schlehe, Blutroter Hartriegel und Korbweide gepflanzt. Hochstämme wie Linde und verschiedene Obstgehölze ergänzen – gut geschützt gegen Verbiss durch Wild – an Feldrainen die Pflanzung oder machen jetzt Lücken zu.

Dies alles halten Fachleute für notwendig, um der Arten- und Strukturarmut als Folge der intensiven Großraumwirtschaft in der DDR entgegen zu wirken. Ferner will man dem Insektensterben Paroli bieten, das erwiesenermaßen in direktem Zusammenhang mit dem Rückgang der Vogelarten steht.

Planer Hermann Wiesing testet den hölzernen Schutz für diesen Apfelbaum. Quelle: Wolfgang Hörmann

Landwirte müssen auch Naturschützer sein. Nach diesem Credo wird seit Jahrzehnten unweit der Jäglitz gearbeitet. Die Wiederherstellung von Feldsöllen ist deshalb kein Zufall. Diese Minigewässer bieten Kleinlebewesen in der ausgeräumten Agrarlandschaft oft einen letzten Rückzugsraum.

Im Bereich der Agrargenossenschaft Plänitz gibt es sieben solcher Feuchtgebiete, die bereits in jüngerer Vergangenheit revitalisiert wurden. Die jetzt vorgenommenen ergänzenden Pflanzungen ließen sich mit 75 000 Euro aus Fördermitteln der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg realisieren. Das Geld stammt aus sogenannten Ersatzzahlungen.

Dieser Teich gehört zu den sieben Feldsöllen im Territorium der Agrargenossenschaft Plänitz-Leddin. Quelle: Wolfgang Hörmann

Damit müssen Vorhabenträger Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft wie bei Bauvorhaben ausgleichen. Die Stiftung verwaltet diese Gelder treuhänderisch.

In Plänitz-Leddin setzte man damit in den vergangenen Monaten eine gute Tradition fort. „Wir haben in den zurückliegen drei Jahrzehnten etwa 13 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche aus der Produktion genommen, um sie für den Naturschutz vorzuhalten“, bilanzierte Meinhard Schwabe am vergangenen Freitag.

Rundfahrt aller Partner zu den gerade bepflanzten Flächen

Er sprach vor einer anschließenden Rundfahrt aller Partner der Aktion zu den gerade bepflanzten Flächen. Der langjährige Chef des Unternehmens ist heute noch Mitglied im Vorstand der Genossenschaft. Er gab 2015 die Leitung an Sohn Thomas ab, der als Vorstandsvorsitzender auf dem eingeschlagenen Kurs bleibt. „Naturnahe Lebensräume wie Hecken und Gehölze dürfen in einer gesunden Agrarlandschaft nicht fehlen.

Hier leben nicht nur viele nützliche Tiere wie pflanzenbestäubende Insekten. Die Hecken halten auch Feuchtigkeit auf den Flächen und den Wind davon ab, fruchtbaren Boden wegzuwehen“, so Thomas Schwabe. Wenn dann alles blühe, dürfe man sich zudem über einen tollen Anblick freuen.

Für Anselm Ewert von der Unteren Naturschutzbehörde sind die Bemühungen der Plänitzer beispielhaft. Quelle: Wolfgang Hörmann

Anselm Ewert von der Unteren Naturschutzbehörde im Bau- und Umweltamt des Kreises Ostprignitz-Ruppin, findet die unter Aufsicht von Planer Hermann Wiesing im Bereich an der Jäglitz umgesetzten Pläne beispielhaft. Ewert hatte beim Vor-Ort-Termin auf freiem Feld gleich Vorschläge für das Weitermachen mit Pflanzungen, zum Beispiel an der Plänitzer Gemarkungsgrenze zu Kyritz.

„Das sind hier noch einmal 900 Meter, die sich anbieten“, so Ewert. Es war, als hätte er ein Samenkorn in den Boden gedrückt. Ob mehr daraus wird, entscheiden andere.

Von Wolfgang Hörmann