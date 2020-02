Prignitzer Karnevalsvereine: Alles startklar fürs 29. Präsidententreffen diesmal in Neustadt

Neustadt

Das kann kein Zufall sein! Was am 11. 11. in der Region begann, endet nun am 29. mit dem 29. – was für ein Omen. Im Klartext: Die seit November laufende Karnevalssaison endet in Nordwestbrandenburg dieses Mal mit dem 29. Treffen der Prignitzer Karnevalsvereine, das am kommenden Sonnabend, 29. Februar, in Neustadt steigt.

Mit dem Aschermittwoch ist ja bekanntlich längst nichts vorbei in diesem Landstrich. Die Prignitzer setzen mit ihrer Abschlussveranstaltung immer noch einen oben drauf.

Prignitzer Vereine organisieren das Präsidententreffen reihum

Dieses Mal ist der Barenthiner Carnevals Verein (BCV) der Gastgeber. Zuletzt war er das im Jahr 2011 bei der seinerzeit 20. Veranstaltung, die damals im Kyritzer Kulturhaus erfolgte, und die sich auch Präsidententreffen nennt. Reihum organisieren die Vereine es abwechselnd. Die Chefs samt der Prinzenpaare kommen dann stets zusammen. 2019 war Perleberg an der Reihe, davor Karstädt.

Auch der Slogan der Barenthiner schmückt jetzt natürlich die Lindenau-Halle. Quelle: privat

„Das ist natürlich aber immer auch offen für alle Gäste, die mitfeiern wollen“, erklärt Dietmar Kruck mit Blick auf viel Platz nun auch in der Lindenau-Halle.

Laut dem Präsidenten des BCV laufen die Aufbauarbeiten dort schon seit der vergangenen Woche. Diesen Freitag erfolgt die technische Generalprobe. „Und unsererseits gibt es auch noch eine kleine Überraschung, an der wir noch feilen“, sagt Kruck.

Gäste aus Berge, Wittstock , Karstädt und anderen Orten

Ansonsten sei wie bei jedem Präsidententreffen ein Auftritt von jedem Verein in Sicht. Präsentiert werde jeweils ein Show-Highlight aus der zurückliegenden Saison.

Allein aus Berge seien 63 Gäste angemeldet. Aus den anderen Vereinen von Karstädt über Reetz bis Meyenburg, Lenzen und Wittstock beispielsweise würden erfahrungsgemäß jeweils 35 bis 40 Gäste kommen und dazu eben die vielen anderen Karneval-Fans.

Letzte Handgriffe an der Deko für die Sause in Neustadt. Quelle: privat

Treffen der Karnevalsvereine dient auch dem Erfahrungsaustausch

Wichtig indes hinter den Kulissen: Das Präsidententreffen ist ein Erfahrungsaustausch. „Wir sitzen vor dem Start der Show alle beisammen, und da ist es immer sehr interessant zu hören, was die anderen so machen. Dazu gehört auch, wie sich das eine oder andere finanzieren lässt.“

Als ein Ehrengast wird Walter Kassin aus Werder/ Havel erwartet. Kassin war bis vorigen Herbst 22 Jahre lang der Präsident des Karnevalsverbands Berlin-Brandenburg (KVBB). Wie die Zeit vergeht.

Mit der zurückliegenden Saison in Barenthin zufrieden

So sagte einst Dietmar Krucks Vorgänger Peter Abraham der MAZ nach der Sause 2011 in Kyritz: „Das Präsidententreffen hat zwar viel Nerven gekostet, war aber eine tolle Sache.” Und das dürfte sie wohl auch dieses Mal wieder werden.

Mit der zurückliegenden Saison in Barenthin ist Kruck jedenfalls schon mal vollauf zufrieden. Den Abschluss gab es am Sonntag: den Kinderkarneval. Dazu gehörte auch der nun dritte Auftritt von Kindern der Kyritzer Kita „100 Sterne“, die zuvor schon beim Seniorenfasching glänzten. „Das war wieder richtig toll.“

Kinder der Kyritzer Kita „100 Sterne“ bereicherten mit ihrem Auftritt am Sonntag den Abschluss aller Veranstaltungen in Barenthin. Quelle: Matthias Anke

Zweistündiges Programm in der Lindenau-Halle Neustadt

Nach diesem Trubel sei nun „der ganze Druck raus“, und zwar in allen Vereinen. Die Barenthiner können sich mit ihren Gästen also noch ausgelassener auf den eigentlichen Jahreshöhepunkt freuen – drei Tage nach Aschermittwoch.

Die Party mit ihrem gut zweistündigen Programm in der Lindenau-Halle beginnt um 19 Uhr. Einlass ist um 17 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Bestellungen nimmt Jörg Abraham unter 0172/8 78 87 40 oder via Mail an bcv.barenthin@web.de entgegen. Karten gibt es auch im Reitsportladen an der Koch-Straße 14 in Neustadt, 033970/1 30 38, und in der Tourist-Info in Kyritz, Gorki-Straße 32, 033971/60 82 79.

Von Matthias Anke