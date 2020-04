Altargemälde wird in Neustädter Kreuzkirche restauriert

Neustadt

Auch wenn das Altargemälde der Neustädter Kreuzkirche auf den ersten Blick ganz passabel aussieht, soll es bald restauriert werden. Wie Pfarrerin Anja Grätz erklärt, „muss die Firnis erneuert werden.“ Dazu habe man bereits mit dem Konsistorium Kontakt aufgenommen.

Die kirchliche Behörde empfahl verschiedene Restauratoren, von denen einer inzwischen schon vor Ort gewesen ist und sich das Bild, das eine Abendmahlszene darstellt, angeschaut hat. „Das Gemälde ist bis auf die Schutzschicht ansonsten insgesamt in einem guten Zustand, wir müssen uns keine Sorgen machen“, sagt Anja Grätz.

Niederländischer Kupferstich diente als Vorlage

Wie alt das Gemälde ist und von welchem Künstler es stammt, ist bisher nicht bekannt. Hierzu kann aber Rudolf Bönisch ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Der in Lübbenau lebende Forscher dokumentiert seit vielen Jahren im gesamten Land Brandenburg sakrale Bilder und hat inzwischen mehr als 1200 Kirchen besichtigt.

Rudolf Bönisch (l.) kennt sich mit biblischer Bildkunst aus. Das Foto von 2019 zeigt ihn in der Wusterhausener Kirche St. Peter und Paul. Quelle: Wolfgang Hörmann

Seine Nachforschungen ergaben, dass die Vorlage des Neustädter Gemäldes auf einen Kupferstich des niederländischen Malers Karel van Mander zurückzuführen ist. Dieser Kupferstich wiederum gehört zu einer Serie von ungefähr 13 Stichen, die allesamt biblische Szenen vom Abendmahl über die Kreuzigung bis zur Auferstehung darstellen.

Bilder dieser Kupferstichvorlage gibt es auch in Berlin und Dresden

Welcher Maler allerdings das Gemälde in der Neustädter Kirche anfertigte, ist nach wie vor unklar. Rudolf Bönisch: „Ich habe die Hoffnung, dass die Restaurierung mehr Aufschluss gibt. Wenn der Rahmen abgemacht wird, man vielleicht einen Hinweis auf den Maler findet.“ Wie er weiter erklärt, finden sich Bilder dieser Kupferstich-Vorlage verteilt in ganz Mittel- und Norddeutschland, wobei es immer unterschiedliche Maler waren, die die Gemälde schließlich an die Wände brachten.

Er wisse von Bildern in Dresden, Berlin, dem Spreewald und auch von einem in der Nähe von Oldenburg. „Neustadt hat aber den Vorteil, dass das Gemälde fast gleich mit der Vorlage ist“, so Rudolf Bönisch.

Regionale Unterschiede in den Bildern

Denn wie genau die Maler die jeweilige Vorlage umsetzten, blieb letztlich ihnen überlassen. Nicht jeder Maler hätte jede Figur übernommen oder aber umgekehrt etwas hinzugefügt, was im Kupferstich nicht enthalten gewesen ist. Aus diesem Grund unterscheiden sich die Gemälde trotz gleicher Vorlage dann doch von einander. Pfarrerin Anja Grätz: „Die lokalen Besonderheiten und theologischen Aussagen in den Gemälden machen dann die Unterschiede.“

Blick aus der Neustädter Robert-Koch-Straße auf die Neustädter Kreuzkirche Quelle: Alexander Beckmann

Ursprünglich war für Mitte Mai ein Vortrag in der Neustädter Kreuzkirche geplant, in dem Rudolf Bönisch sein umfangreiches Wissen zum Altargemälde weitergeben wollte. Ob der Vortrag angesichts der derzeitigen gesundheitspolitischen Maßnahmen tatsächlich zustande kommt, ist derzeit noch nicht entschieden.

Ebenfalls offen ist der genaue Beginn der Restaurierungsarbeiten. Aber vielleicht lässt sich dann, wenn es losgeht, tatsächlich das Geheimnis um den Maler lüften.

Von Anja Schael