Neustadt

Manchmal geht es mit Fördermitteln richtig schnell. Anfang September hatte das Amt Neustadt Geld für die Ausstattung seiner Schulen mit Schülercomputern beantragt. Grundlage war das kurz zuvor verkündete „Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte“ des Landes Brandenburg. Kaum drei Wochen später ging in der Amtsverwaltung der Bewilligungsbescheid ein.

Damit stehen dem Amt nun 69.813 Euro zur Verfügung, um 20 Schüler in Breddin und 70 in Neustadt mit Mobilcomputern zu versorgen. Pro Kind geht es um ein Gerät nebst Zubehör und Einrichtung im Wert von 775,70 Euro.

Land will soziale Unterschiede ausgleichen

Im Bewilligungsbescheid heißt es: „Damit sollen die Schulen unterstützt werden, einem möglichst hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern digitalen Unterricht zu Hause unterstützt mit mobilen Endgeräten zu ermöglichen, soweit es hierzu einen besonderen Bedarf aus Sicht der Schulen zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte gibt, die das Erreichen der Unterrichtsziele gefährden.“

Soll heißen: Falls wegen Corona wieder Schulen geschlossen werden müssen, sollen möglichst alle Kinder zu Hause am Computer lernen können, auch wenn im Elternhaus kein geeignetes Gerät zur Verfügung steht.

Corona erfordert auch sonst mehr Aufwand

Das Amt Neustadt erhielt vom Land weitere finanzielle Hilfen angesichts der Pandemie. Wie die Amtsverwaltung jetzt informiert, stellte das Land unter anderem einen pauschalen Ausgleich für Mehrbelastungen bereit. Es geht um knapp 12 Euro je Einwohner und damit insgesamt 90.663 Euro zur Deckung von erhöhten Ausgaben im Ordnungsamt, für Schutzausrüstungen und andere Vorkehrungen.

Seit Beginn der Pandemie wurden für die öffentlichen Bereich des Amtes beispielsweise Desinfektionsmittel und Spender, Mund-Nasen-Schutz und Spuckschutzwände angeschafft. Der erhöhte Reinigungsaufwand beispielsweise in Kita musste ebenso bezahlt werden wie die zusätzlichen Kontrollfahrten des Ordnungsamtes oder die Aufrüstung der Computertechnik für die Arbeit von Verwaltung und Politik unter den erschwerten Bedingungen.

Desinfektion für Schulen und Jugendclubs

Typische Beispiele sind die Anschaffung von stationären Desinfektionsspendern im Wert von jeweils rund 250 Euro für die Schule Breddin, die beiden Jugendclubs in Neustadt und Dreetz sowie das Reitschülerinternat in Neustadt. Die Haushaltsplanung des Amtes von Ende 2019 hatte für so etwas keine Ausgaben vorgesehen.

Von Alexander Beckmann