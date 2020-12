Neustadt

Der Brandschutz, das Verwaltungsgebäude und die Bildung bilden Schwerpunkte bei den Ausgaben des Amtes Neustadt im kommenden Jahr. Der Haushaltsplan, den der Amtsausschuss Anfang der Woche ohne Gegenstimmen verabschiedete, sichert beispielsweise die Finanzierung für den Abriss des Schlauchturms in Roddahn, für Reparaturen an den Feuerwehrgerätehäusern Zernitz und Dreetz sowie die Modernisierung der Sirenen im Amt.

Verwaltungsgebäude, Schule, Sportkomplex

Weitere Unterhaltungsvorhaben betreffen das Verwaltungsgebäude in Neustadt: Brandschutz, Außenanlagen und Treppenhaus stehen auf dem Plan. Das Schülercafé der Breddiner Schule soll einen neuen Wasseranschluss bekommen. Auf dem Neustädter Sportkomplex sind Vorgaben des Gesundheitsamtes zu erfüllen und die Zaunanlage zu ergänzen.

Investieren will das Amt 2021 weiter in die Ausstattung der Feuerwehren und Feuerwehrleute. Der Kleinbus der Jugendfeuerwehr in Neustadt soll eine Garage bekommen und das Zernitzer Feuerwehrhaus einen Zaun.

Den Gemeinden bleibt ein klein wenig mehr

Erhebliche Summen werden erneut in die Sanierung vor allem des Neustädter Schulhauses fließen. Aber auch in Breddin und im Internat Mühle Spiegelberg sind Investitionen geplant. Außerdem soll die Digitalisierung des Unterrichts fortgesetzt werden. Die Digitalisierung wird auch in der Amtsverwaltung selbst noch Ausgaben erfordern.

Insgesamt rechnet die Neustädter Kämmerei für 2021 mit laufenden Aufwendungen von knapp 6 Millionen Euro. Der größte Teil Geldes – 3,4 Millionen Euro – kommt von den amtsangehörigen Gemeinden. Der Anteil an Eigenmitteln, den sie dafür bereitstellen müssen, sinkt um rund 1,4-Prozentpunkte auf 38,36 Prozent. Damit bleibt den Kommunen etwas mehr für eigene Vorhaben. Eine Kreditaufnahme für Investitionen plant das Amt derzeit nicht.

